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27.6公噸過期珍珠粉圓銷東京奥運　黑心商人「櫻馫」判刑定讞

▲▼粉圓,珍珠,甜品。（圖／記者戴若涵攝）

▲屏東九如鄉的櫻馫興業股份有限公司，將過期粉圓銷售到日本。（圖／記者戴若涵攝）

記者吳銘峯／台北報導

屏東縣九如鄉櫻馫興業股份有限公司，呂姓負責人涉嫌將已經過期的珍珠粉圓，銷往日本食品廠商，共計銷售27公噸、獲利318萬元以上。案經高雄地檢署提起公訴，一二審均將呂男判刑8月、公司罰金60萬元，並沒收犯罪所得318萬餘元。案經上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

判決指出，日本近年來掀起珍珠奶茶熱潮，呂男看準日本即將舉行東京奧運，將帶來商機，於是在2019年起開始代工生產珍珠奶茶半成品。他先向上游廠商訂購生粉圓，進入工廠後煮熟，並急速冷凍，將生粉圓製作成半成品，要飲用時只要加入熱水浸泡幾分鐘，就能吃到原本Q彈的珍珠粉圓。呂男製作的珍珠半成品有效保存期限為2年。

不料2019年爆發新冠肺炎疫情，東京奧運因此延期，日本國內粉圓需求下降，日本廠商也沒有照先前預期的向呂男訂貨。呂男公司內一批有效期限為2022年4月到期的粉圓半成品，就一直冰在冷凍庫中。直到2022年5月間，日本廠商開始叫貨。

呂男接單後指示公司不知情的員工，將冷凍庫內已經過期的粉圓拆開，分裝成500克的小包裝；並依照分裝的日期向後推延2年，打上假的保存期限，而後以每公斤113元價格銷售給日本廠商。其中光是名古屋一家食品公司，就訂了將近20公噸；總計呂男藉此銷售到日本共27.6噸的過期粉圓，獲利高達318萬1,870元。

檢調獲報後展開追查，發現呂男的惡行，向法院聲押獲准，並將扣案的過期粉圓銷毀；此外也勒令公司停業。全案經提起公訴後，一二審均依照違反《食品安全衛生管理法》將呂男判刑8月、公司判罰金60萬元。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

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