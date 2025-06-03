認張克晉驚見已逝母簽連署退罷瑤　賴苡任：一階靠北市黨部造冊

▲傳出檢調偵辦過程，拿出張已故母親被以不同筆跡連署的兩份連署書，讓張心寒。（圖／ETtoday攝影中心）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤案領銜人張克晉日前宣布退出該職，「地動刪瑤」又更換領銜人失敗，導致罷免案深陷窘境，近日又被爆出，張克晉之所以態度大轉變，是因為在連署書中「看見已故媽媽的簽名」。罷團召集人賴苡任今（3日）接受專訪時證實，兩人都有看到一樣的證據，當下自己衝擊也很大，更遑論張克晉，所以從沒責怪過張退出，責任也都由他來承擔。

主持人謝震武昨天在政論節目中爆料，當時檢方發動搜索「雙吳」罷團，並約談相關人員時，拿出一份證據是兩張字跡不同罷免吳思瑤連署書，簽下張克晉「已故母親的簽名」，更讓張覺得心寒，最終態度轉變才離開罷團。賴苡任今日上中廣「千秋萬事」廣播節目被問到這題，也證實該消息。

賴苡任說，自己4月14日被約談後，確實看到與張克晉相同的證據，調查官拿出兩張一階提議書同個名字卻不同字跡，調查官先是問他認不認識這個人，他表示不認識，後來才知道是張已逝的母親，當下非常衝擊，當然身為兒子的張一定是更加衝擊，「在看到一樣證據基礎上，選擇不同的道路。我不會怪他。」

賴苡任嘆，任何一位領銜人看到這樣證據都會心裡不舒服，大家看到證據對罷免信心都會有動搖，但第一階段那時候還沒有罷瑤總部，罷團只能依附在台北市黨部，包含連署造冊，「時空背景到底發生什麼事已不可考，但我從頭到尾都沒有責怪過張克晉退出」，因為是身為召集人的自己沒有保護好張，現在也不可能去怨政黨有沒有出來扛。