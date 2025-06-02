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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部有錢改「中正路」又砍地方補助　國民黨批：砸錢搞鬥爭

▲國民黨今日召開「中正路改名大撒幣 砸錢搞鬥爭，違法刪預算」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨召開「中正路改名大撒幣 砸錢搞鬥爭，違法刪預算」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

為推動轉型正義，內政部將中正路等改名事宜委託研究，研擬相關政策方案，此舉遭在野黨批，政府哭窮卻有預算補助「中正路」改名。國民黨桃園市議員凌濤今（2日）痛批，有錢改路名，沒錢給地方建設？民進黨違法砍地方預算，拒修《財劃法》，卻要求地方砸錢改名？且稱依法改路名，卻違法砍地方補助？「監察院位處中正區，要不要改為愛犬區？」

國民黨今日召開「中正路改名大撒幣 砸錢搞鬥爭，違法刪預算」記者會，凌濤質疑，民進黨改路名叫勞民傷財、吃飽撐著，「一個賴政府，兩種嘴臉」，賴政府要求中正路改名，稱中正路改名是「法定義務」，更改取得共識後再推動，但賴政府卻同時砍地方一般性補助款，苛扣地方的教育、社福、身心障礙者的經費，擋地方建設，這是什麼樣的嘴臉？

凌濤諷刺，劉世芳真的是民進黨大罷免的老鼠屎，不僅添柴火，也增添賴清德的仇恨值，更會讓賴清德與卓榮泰的不滿意度持續的死亡交叉，因為劉世芳完完全全不搞實事，都在搞意識形態與鬥爭。

國民黨發言人楊智伃則說，民進黨內政部為了鬥爭、搞意識形態，要來亂花地方預算。中正路改名，嚴重影響人民生活，除了路名要改，還有各式資料登記都要改，林林總總到底要花人民多少的納稅錢？

台北市議員柳采葳指出，中正路改名，僅四都就影響人數達41萬人，戶數估計達到18萬7千多户。執政黨要不要做一點正事？不要滿腦子都是政治。路權規劃不管、交通瓶頸不管、基層建設放一邊，卻每天花時間、花心思討論要改什麼名字、貼標籤？這不是轉型正義，這是行政資源的濫用。

新北市議員江怡臻抨擊，賴政府寧花一億改中正，不願30億救新北，卓榮泰內閣刪了30億新北的地方性補助款，如果賴政府花一億元改路名，不如花在人行道的改善，把路做好，不要勞民傷財講轉型正義，用轉型正義之名，行自己的黨權體制。

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