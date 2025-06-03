罷瑤連署書「被罷免人」竟填錯　吳思瑤回應了：情節一次比一次扯

▲罷吳連署書被罷免人填錯，吳思瑤回應笑了「情節一次比一次扯」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨在台北市推動罷免綠委吳思瑤，不料卻接連發生幽靈連署、領銜人張克晉退出、更換領銜人失敗等事件，如今又爆出有142件連署書「被罷免人填錯」。對此，吳思瑤2日感嘆，為了罷免她而發生的奇葩事件，情節真的是一天比一天離奇，一次比一次更扯。

吳思瑤2日在臉書表示，惡罷吳思瑤情節超展開，一天比一天離奇，一次比一次更扯，「地動刪瑤」召集人賴苡任才因罵民進黨修法沒收罷免領銜人數，遭打臉罵錯人，如今又傳出一階段連署「混入142份根本不是罷免吳思瑤的連署書，罷不對人」，讓她質疑「國民黨抄名冊中央廚房被抓包？」

政治工作者周軒2日在臉書貼出一張照片，照片內容是台北市立委所有罷免案第一階段提議連署書的清點結果，當中驚見一句驚人訊息，「罷免吳思瑤的第一階段連署書，居然有142件連署書所載的『被罷免人』，被台北市選委會抓到不是吳思瑤」。

針對周軒的爆料，中選會2日證實，今年2月26日台北市選委會來文，內容提及北市第一選區罷免案提議人名冊中有142件所載被罷免人姓名不合，北市選委會爰不列入收件數，至於所載被罷免人姓名不合，其錯載對象究為何人，北市選委會來文並未另予敘明。