桌協拔莊智淵愛徒葉伊恬參賽資格　藍委怒：暫停補助、限期改善

▲莊智淵愛徒葉伊恬遭桌球協會秘書長葉國欽擅自拔參賽。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣「桌球教父」莊智淵愛徒葉伊恬，原受邀參加7月WTT美國大滿貫賽，即便同意出戰緊接而來的亞洲青少年桌球錦標賽，桌球協會仍強硬取消葉伊恬美國大滿貫的參賽資格。體育署1日祭出重罰，要求桌協說明道歉。國民黨立委林倩綺今（2日）抨擊桌球協會，「選手不是棋子」，此舉嚴重侵害選手參賽權益與信賴基礎，並呼籲落實協會制度改革。

林倩綺表示，該事件凸顯我國單項協會運作制度中長期存在的三大結構性問題，亟需正視與改革：一、行政與專業判斷之間的張力仍未解決；協會制度運作應建立在尊重教練與基層實務經驗的基礎上。莊智淵教練長年扎根基層、培育國內桌球人才，對選手參賽安排具有專業判斷能力，卻遭行政體系以制度之名加以否決，凸顯制度僵化與專業失衡的問題。

二，制度應保障選手職涯發展與參與意志；參賽權益應屬於選手本人。包括黃金計畫在內的選訓制度，原應作為支持選手職涯的工具，而非淪為壓制選手意願、限制發展的手段。此次事件突顯制度設計缺乏以選手、專業為核心的視角。

三，協會治理需回應社會監督與改革期待；協會若成為封閉決策的堡壘，將無法作為選手的後盾，倩綺支持莊智淵教練要求桌協道歉。體育署暫停補助並要求限期改善，這不僅是針對個案的追責，更是對協會濫權文化的警鐘。制度改革除了理監事選舉層次，更應進一步落實到決策機制與運作文化。

林倩綺強調，未來自己將持續在立法院推動，建立協會透明化治理機制、完善選手申訴管道與決策參與機制、強化協會對教練與選手的溝通責任。

林倩綺強調，選手不是協會的附屬品，而是我國體育的核心與驕傲，不能讓任何一位懷抱夢想的年輕選手，因體制的冷漠與瑕疵而被犧牲。本案為整體體育制度改革的重要契機，呼籲體育署及即將成立的運動部務必正視，讓選手與專業真正回到制度核心，為我國體育發展建立更具信賴與尊重的基礎。