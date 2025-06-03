陸造船業訂單爆滿！多家船廠已排隊到2029年

▲船廠訂單滿手，船塢閒不下來。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸造船企業近期接單熱絡，今年1到4月新接訂單量維持全球市佔第一，許多船廠的訂單甚至已經排到2029年。

根據《央視》報導，大連中遠海運川崎船舶工程有限公司總經理羅文清表示，按照載重噸來測算，船舶交付量年增58%，今年共計劃交付 12艘船，整體作業量相對前幾年每年都有10%至15%的提升。

羅文清說，他們的兩個船塢都處於高效運轉狀態，「目前手持的訂單，兩個船塢均排到了 2029 年的上半年。」

恆力造船有限公司總經理王孝海也提到，船廠手持訂單有170條船左右，以歐洲訂單為主，訂單已經排到2029年，新建的兩個船塢下個月末要投入使用。

中國船舶工業行業協會公佈的最新數據顯示，今年1到4月，大陸造船完工量、新接訂單量和手持訂單量分別達到 1532 萬載重噸、3069 萬載重噸和 22978 萬載重噸，分別佔世界市場份額的 49.9%、67.6% 和 64.3%，主要造船指標仍保持全球第一。

根據大陸工信部官方數據，去年1到12月，大陸造船完工量4818萬載重噸，年增13.8%；新接訂單量11305萬載重噸，年增58.8%；截至去年12月底，手持訂單量20872萬載重噸，年增 49.7%。