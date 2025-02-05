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中國打造無帆罩新潛艦　體積超越美國「虎鯨」潛艦

▲美國海軍潛艦專家指出國廣州造船廠出現一艘無帆罩、「X」形舵的新形潛艦。。（圖／翻攝自X／@CovertShores）

▲美國海軍潛艦專家指廣州造船廠出現一艘無帆罩新形潛艦。（圖／翻攝自X／@CovertShores）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國海軍的軍力擴張和現代化進展速度令人矚目。根據軍事網站「海軍新聞」（Navy News）的報導，衛星照片透露，中國在廣州國際造船廠（GSI）的浮動船塢上，再度出現一艘全新且具有獨特現代化設計的潛艦，且可能是超大型無人水下航行器（XLUUV），若確定為此，將是美國的無人潛艦「虎鯨」的6到8倍大。

根據軍事專家薩頓（Par H I Sutton）的分析，這艘從未被報導過的新潛艦，與去年在武昌造船廠下水的041型周級核動力潛艦有所不同。新潛艦的設計更為小巧，可能採用不同的推進類型（非核動力）且任務不同，也與今年2月曝光的「奧林匹克」潛艦有所差異。雖然GSI並非以打造潛艦而聞名，但中國過去曾秘密建造過潛艦。

該艘新潛艦的初步估計長約45公尺，寬約5公尺，最明顯的特徵是沒有帆罩，尾舵則採用國際上廣為採用的X型設計。這是一種流線型設計，中國是全世界唯一打造無帆罩潛艦的國家，並在2019年在上海江南造船廠曝光過一艘無帆罩潛艦。然而，中國過去並未推出過X型尾舵的潛艦。

薩頓過去曾經提到，新潛艦的外型設計很像是水下無人載具，並且猜測由於沒有船員需要使用高於水線的檢修塔，因此省略了帆罩設計。目前，包括中國在內的許多國家都在積極發展超大型水下無人載具（XLUUV），在這方面中國的進展尤為積極，至少已經擁有5種XLUUV。如果這艘新潛艦真是XLUUV，那將會是全世界最大的一個，比美國海軍的「虎鯨」大6到8倍。但薩頓也表示疑慮，若不需要載人，其體積就不需要這麼大，因此也有可能是載人的潛艦。

新潛艦的具體用途仍待釐清，但由於其體積比一般的柴電潛艦要小，因此可能特別適合在淺水區域作業。該潛艦似乎配有魚雷管，還可能有拖曳式聲納，所以可能被用來攻擊船隻或潛艦，或者是為特種部隊任務或海底戰爭而設計。

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