　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美擬限制陸海事等領域　陸商務部：在錯誤的道路上越走越遠

▲山東威海石島新港內的跨境電商貨輪。（圖／CFP）

▲美國擬對大陸海事、造船等領域採取限制措施。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國貿易代表辦公室21日宣布，將就其對中國大陸海事、物流、造船等領域採取的限制措施徵求公眾意見。對此，大陸商務部表示，美方一意孤行，在錯誤的道路上越走越遠。

大陸商務部提到，2024年3月以來，中美雙方已就美對華海事、物流和造船業相關調查開展多輪溝通，「中方反覆申明對301調查看法，並提供中方立場非文件，要求美方回歸理性客觀，停止將美國內產業發展問題甩鍋到中方頭上。」

商務部強調，「遺憾的是，美方還是一意孤行，在錯誤的道路上越走越遠。」

商務部指出，此前美對華加徵301關稅已被世貿組織專家組裁定違反世貿規則，受到眾多世貿組織成員反對，「美方出於國內政治需要，濫用301調查手段，是對多邊貿易體制的進一步破壞。」

商務部說，美方提出的徵收港口費等擬議限制措施損人害己，不僅無法振興美國造船業，反而會提高與美國相關航運路線運輸成本，增加美國內通脹壓力，降低美國商品全球競爭力，損害美國港口、碼頭運營商和工人的利益，美國內對此也有很大反對聲音，有關國家和組織也對美方調查表示反對和不滿。

商務部強調，美方應尊重事實和多邊規則，停止錯誤做法，「中方將密切關注美方動向，並採取必要手段捍衛自身合法權益。」

▲▼貨船,貨櫃,港口,船務,海關。（圖／CFP）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／西班牙2分砲！　4：0南非
快訊／攸關中華隊經典賽門票　西班牙2：0領先南非！
扛下中華隊關鍵一戰先發！　台日混血「徐翔聖」的小故事
藍白砍預算害中華隊輸西班牙？　羅智強打臉青鳥：一毛錢都沒動
海巡署29歲科員步行突休克　搶救不治
攸關中華隊直取經典賽門票！　南非對決西班牙先發出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美擬限制陸海事等領域　陸商務部：在錯誤的道路上越走越遠

陸上市公司財務造假處罰案年增17%

美發表「優先投資備忘錄」　陸：將採取必要手段捍衛權益

拿老人沒辦法！70歲老人猥褻女性 中國不執行拘留處罰

恐怖電梯17樓急墜B2「又衝上33樓」！陸住戶慘死在裡面

3歲童手指「錯誤包紮」壞死　醫提醒注意4點！1狀況快就醫

64歲女生下健康男嬰！　寫下當地最高齡生產紀錄

影／機器人牽繩「遛」機器狗　靈活行走奔跑一台43萬台幣

4人喝100瓶酒！主揪「趴窗戶爆吐」墜樓亡　家屬求償百萬結局揭曉

怪事！陸男「臉頰腫漲」可吸磁鐵　醫生驚呼：從業20年沒見過

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

火鍋店店員端超音波照給驚喜！爸媽得知女兒懷孕哭了

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

#中華隊 5比12不敵 #西班牙！ #陳傑憲 ：上了很好的一課

【不想包球只想抱你】排球練一半！包球變飛撲　男上加男隊友直接笑翻

美擬限制陸海事等領域　陸商務部：在錯誤的道路上越走越遠

陸上市公司財務造假處罰案年增17%

美發表「優先投資備忘錄」　陸：將採取必要手段捍衛權益

拿老人沒辦法！70歲老人猥褻女性 中國不執行拘留處罰

恐怖電梯17樓急墜B2「又衝上33樓」！陸住戶慘死在裡面

3歲童手指「錯誤包紮」壞死　醫提醒注意4點！1狀況快就醫

64歲女生下健康男嬰！　寫下當地最高齡生產紀錄

影／機器人牽繩「遛」機器狗　靈活行走奔跑一台43萬台幣

4人喝100瓶酒！主揪「趴窗戶爆吐」墜樓亡　家屬求償百萬結局揭曉

怪事！陸男「臉頰腫漲」可吸磁鐵　醫生驚呼：從業20年沒見過

「大咖女神」默默坐劉在錫旁邊！看演唱會被cue到　本尊竟是宋慧喬

投資客1800萬入手42年透天厝　翻新後分戶出售總價破9000萬

周杰倫挺五月天「唱超過30分鐘」超感人！　一句話卻讓阿信難過了

新北台62線貨車撞護欄側翻　司機受困被救出送醫

曹西平嘆演藝圈改變！　「現在門檻很低」質疑：這是才藝嗎

賴清德今揪官邸烤肉趴　綠委帶紅豆餅曝合照喊好吃

這才是金童！唐西奇轟32分加盟湖人代表作　斬斷金塊9連勝

加好友前注意！這20組LINE ID別加「詐騙手法用的帳號」

馬斯克下通牒！要求聯邦雇員「回報一周工作表現」違者視同辭職

三麗鷗聯名小熊餅乾日本代購問爆　帕恰狗、布丁狗戴小熊餅乾帽好可愛　

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

大陸熱門新聞

恐怖電梯急墜B2又衝上33樓！陸男慘死

陸恢復兩岸共打通報　關鍵竟是「鹹粥嬤」

AI新藍海！陸「情趣機器人」概念股全漲停 朝「情感伴侶」道路邁進

童手指錯誤包紮壞死　1狀況快就醫

3年爽中180萬！幸運港男自曝中7個獎過程

中共再出對台措施　訂285項兩岸共通標準

64歲女生下健康男嬰！

4人喝100瓶酒「主揪爆吐墜樓亡」　家屬求償百萬結局揭曉

陸AI情趣娃娃安慰客戶：2分鐘也很厲害

陸景區外租「爬山神器」機器腿 自重1.8公斤...兩顆電池可走14公里

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

消防員為救妹子失手脫褲…超甜結局神展開

拿老人沒辦法！70歲老人猥褻女性 中國不執行拘留處罰

影／機器人牽繩「遛」機器狗

更多熱門

相關新聞

陸海事系統首艘純電執法船列編 最大航速可維持5小時巡航

陸海事系統首艘純電執法船列編 最大航速可維持5小時巡航

周三（22日），在廣西桂林漓江之畔，大陸全國海事系統第一艘純電動執法船「海巡10765」於六匹馬碼頭舉行列編，隨即投入水路春運安全監管和服務保障工作。桂林海事局介紹，其為直屬海事系統內河直翼舵槳+純電力驅動首製船，代表當前純電動海事執法船的先進水平。

美認陸造船、海運不公平貿易　恐祭懲罰

美認陸造船、海運不公平貿易　恐祭懲罰

造船市場大好　台船塢位空檔擬優先接造中小型貨櫃船

造船市場大好　台船塢位空檔擬優先接造中小型貨櫃船

陽明新董座蔡豐明：明年有新造船計畫　賺錢會爭取調薪

陽明新董座蔡豐明：明年有新造船計畫　賺錢會爭取調薪

陸海事部門台海西側聯合巡航 廈門海事局出動「0802」號旗艦

陸海事部門台海西側聯合巡航 廈門海事局出動「0802」號旗艦

關鍵字：

海事301關稅造船

讀者迴響

熱門新聞

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

急診醫學會：急診壅塞已達前所未有嚴重

「做到一半軟掉」　醫：很常見！大家不好意思講而已

快訊／10級強風要來了　今變天「下最大」地區曝

尼加拉瓜隊宣布對台灣先發投手換人了

超商咖啡「買1送1、買2送2」齊發

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年第一人」

高雄豬腳店停業竟惹到綠粉！486：廢物倒了最好

磁吸行動電源忽爆炸！她點出「品牌」

她被3屁孩闖門性侵　身旁男友救不了

她一直聞到腳臭味！醫拖出「發霉老屎塊」擺滿桌：塞爆了

李宗賢重要2分砲！一情況失分率將決定命運

牙醫偷吃太鼓老師　妻外流性愛片慘了

宋晟睿場內全壘打登上大聯盟官網

西班牙資格賽國旗「少了什麼」揭曉

更多

最夯影音

更多

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面