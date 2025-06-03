想LINE Pay付錢！他1動作「變成捐款」傻了：哪個才是對的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友自稱3C白癡，最近才剛學會用LINE Pay，但在一間伴手禮店消費時，卻遇到尷尬狀況。他掃描桌面上的QR Code想付款，輸入金額後秀給店員看，店員卻說那是捐款給公益單位的QR Code，他才發現自己多付一筆錢，不禁傻眼「到底為啥LINE有兩種支付方式啊？到底是要自己掃碼、自己輸入金額給老闆，還是讓店家掃？」

原PO在PTT的Gossiping板發文表示，平常去附近的便當店結帳時，店家都會拿出QR Code讓他自己掃，並輸入金額後出示給老闆確認。但這次去伴手禮店卻不一樣，他看見桌上放了LINE Pay的圖示就直接掃碼付款，沒想到竟是誤掃到「捐款碼」。

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漂亮女店員提醒他應該是要「出示付款碼」讓她掃描，原PO才驚覺自己多花錢了，「靠杯咧！害我多付一筆錢，有一點不爽。但後來想說幾百元，也沒多少錢，做做公益就算了，好像是給流浪動物的吧！」也納悶到底該怎麼分辨支付方式。

貼文引發討論，「有兩種模式～店家有手機、平板，就他掃你；店家沒有，就變成你掃他然後輸入金額」、「都有，店家掃要有機器，給人掃只要一張圖通常連鎖店或是一次導入多家pay的才會有專用機器啦！」「有開發票通常都被掃，小店沒發票通常都要自己掃、輸入金額。」

其中，就有人表示問一下最保險，「遇過自己掃然後輸入金額的，也有遇過給店家掃條碼的，依照店家為主」、「付錢之前問一下不用幾秒鐘吧？」「就結帳等漂亮的女店員教你掃再掃。」