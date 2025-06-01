　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長大才發現「媽媽1能力」太強大！一票超佩服：阿嬤什麼都會也很猛

▲▼年夜飯,圍爐,過年,親戚,團圓,年菜,海鮮,鴨肉,雞肉,吃飯,聚餐,家族。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO覺得媽媽的廚藝很厲害。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

下廚不簡單，要做出滿滿一桌的菜，對很多人來說更是不容易！近日有網友發文透露，他長大之後，才發現媽媽各種料理都會處理，真的很厲害，他現在光久久煮一頓，就嫌麻煩了，為何媽媽會這麼多東西？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「只有我覺得上一代媽媽廚藝很猛嗎」為標題發文，提到以前小時候給媽媽照顧，還沒有特別的感受，但長大之後就發現，他的媽媽居然可以每天煮飯，且會數十樣料理，各種肉、飯麵都會處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，他光是久久下廚一次，都覺得很麻煩，而且他會煮的料理也就那幾樣，甚至每次的味道還不太一樣。因此他就想知道，為什麼媽媽會的東西這麼多？

▲▼鼎泰豐,炒飯,油雞,醉雞,約會,聚餐,吃飯。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你煮個幾年差不多也會了」、「以前的人沒那麼多外食和外送」、「我爸廚藝也超讚的」、「不是上一代猛，是你不肯學」、「我媽連魚都會自己殺，超強」、「我們家正好相反，男的包括我都是會做菜的，家裡女生都是小公主」、「但我媽廚藝比我還差，就是煮個交作業」、「有住過鄉下大家庭的媽媽都很強」、「大家庭，被逼到去學廚藝」。

另外，還有些網友直呼，「上上一代阿嬤比較猛，種菜、養雞、養鴨、養豬，食材從養到上桌都自己料理」、「問阿嬤怎麼什麼都會做，他說看久就會」、「上上一代阿嬤是每一個都很猛，沒有例外」、「我阿嬤會殺雞跟辦桌菜，超猛」、「阿嬤們超厲害，過年做蘿蔔糕，端午包粽子」、「阿嬤超猛，種菜、殺雞、包粽什麼都會，重點那年代沒有食譜說明或網路搜尋，完全靠小時候記憶和經驗」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 2 2276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國道6車連環撞釀11傷　現場慘況曝光
快訊／加油等等！　明起汽、柴油降價
快訊／行員387萬現鈔放地上遭竊　合庫發聲
阿喜脫光被拍！網狂放大：第一次那麼大尺度
合庫行員收款387萬放走廊　1分鐘遭「撿走」
唐吉訶德旗下1品牌「全台門市熄燈」　退出台灣市場
台中小夫妻虐娃！抓頭撞牆...手骨折、終生腦傷
快訊／不是哈利伯頓　溜馬砍將西亞卡姆奪東冠MVP

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

文組剛畢業「起薪多少能接受？」　網見她薪資讚爆：非常好

快訊／2縣市高溫警示　高溫上看36度

長大才發現「媽媽1能力」太強大！一票超佩服：阿嬤什麼都會也很猛

「1銅板食物」是健康神器！醫曝「益腦+護眼」：每家餐桌都該出現

挨轟揭露隱私　李怡貞怒「正宮說我講不夠多」！小三曬內褲畫面曝

獨／龍蝦價格崩盤！台幣強升+產季　進口價1400→800元/kg

桃花來了！6月「最強戀愛運」TOP3星座　脫單機率大飆升

今天中南部水氣多　下周滯留鋒籠罩連2天「雨炸全台」

爆啦啦隊女孩當小三！李怡貞律師事務所「被永久歇業」：誰弄的呢

被前妻家暴留陰影！台南Josh：看見異性會浮現抓狂畫面

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

池昌旭高雄當MC　大秀中文：水辣～

【端午節改立車？】台南小客車突失控！　90度側翻躺在路中央

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【兇手是誰？】爸查不明番茄齒印遭萌娃用「醉漢式」拒檢

【被誰狠K？】馬斯克右眼驚見瘀青！　本人笑曝真相

文組剛畢業「起薪多少能接受？」　網見她薪資讚爆：非常好

快訊／2縣市高溫警示　高溫上看36度

長大才發現「媽媽1能力」太強大！一票超佩服：阿嬤什麼都會也很猛

「1銅板食物」是健康神器！醫曝「益腦+護眼」：每家餐桌都該出現

挨轟揭露隱私　李怡貞怒「正宮說我講不夠多」！小三曬內褲畫面曝

獨／龍蝦價格崩盤！台幣強升+產季　進口價1400→800元/kg

桃花來了！6月「最強戀愛運」TOP3星座　脫單機率大飆升

今天中南部水氣多　下周滯留鋒籠罩連2天「雨炸全台」

爆啦啦隊女孩當小三！李怡貞律師事務所「被永久歇業」：誰弄的呢

被前妻家暴留陰影！台南Josh：看見異性會浮現抓狂畫面

醫稱「世衛不推薦打新冠疫苗」　疾管署駁斥：錯誤說法

文組剛畢業「起薪多少能接受？」　網見她薪資讚爆：非常好

方向盤跟「流動廁所」一樣髒！　汽車專家認證：細菌量爆表

國3竹山段午夜驚魂！6車連環撞釀11傷　現場慘況曝光

加油等等！　明起汽、柴油各降0.2元

財氣滿滿！參拜3間財神廟　最老財神廟、還有全台唯一「打小人法場」

全日本超過200種「駅弁」任挑！玩東京車站必逛鐵路便當專賣店

天生右手少5指！28歲網美「40次面試遭刷掉」　正向面對2行動籲社會改變

合庫行員現鈔放台大醫院地上遭竊　銀行聲明「報案無拖延」

《艾爾登法環 黑夜君臨》網哀單人遊玩不友善...評價褒貶不一

【被誰狠K？】馬斯克右眼驚見瘀青！　本人笑曝真相

生活熱門新聞

4縣市強風特報！南部雷雨、陣雨連發

快訊／8級強風擴大　午後全台變天「雨最多」地區曝

台男世壯運跳水炸出驚人水花　身分被認出

尋找「桃園2位善良妹妹」　醫感動：希望可以私訊我

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

鋒面掃全台！　大範圍降雨時間曝

全台降溫下3天！　滯留鋒面要來了

高溫炸裂飆36度　下周滯留鋒面盤據「連2天一片橘黃」

獨／台幣強升+產季　龍蝦價格近腰斬

三峽車禍「賠償金恐破3千萬」！肇事翁遺產恐不夠賠

爆啦啦隊當小三！李怡貞事務所被永久歇業

導盲犬上公車司機竟要求「裝籠子」　乘客贊聲

Google「1功能」9月全面終止！　官方提醒：儘早備份

三峽老翁亡！律師：家屬拋棄繼承就沒他們的事了

更多熱門

相關新聞

不是建中！他曬1學校榜單「超多國外名校」

不是建中！他曬1學校榜單「超多國外名校」

傳統學霸名校建中，忍不住發文發問「康橋這樣算贏過建中嗎？」榜單上出現多所國外名校，有人看得目瞪口呆，也有人冷靜指出「那是人家的起跑點，根本不是同一場比賽」，貼文掀起熱議。

粽子配料最討厭哪個？大票秒點名「這一樣」

粽子配料最討厭哪個？大票秒點名「這一樣」

曾之喬產後「少女狀態」拿下保養代言

曾之喬產後「少女狀態」拿下保養代言

女碩士問「陳菊走了？」遭警送辦！法官判不罰

女碩士問「陳菊走了？」遭警送辦！法官判不罰

一小時爬完「北部這座山」！他傻了：真的是山嗎

一小時爬完「北部這座山」！他傻了：真的是山嗎

關鍵字：

廚藝下廚煮飯媽媽PTT

讀者迴響

熱門新聞

台中髮型師忍不住口交男客人　傳訊：先跟你說抱歉

4縣市強風特報！南部雷雨、陣雨連發

金錢豹酒店女將假釋　被害家屬給「生路」

快訊／8級強風擴大　午後全台變天「雨最多」地區曝

台男世壯運跳水炸出驚人水花　身分被認出

限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺

快訊／2男大生今晨騎車自撞雙亡　監視器影片曝

副駕駛國道上睡覺挨罰！警方解釋

尋找「桃園2位善良妹妹」　醫感動：希望可以私訊我

蕭煌奇唱一半「台上當眾打起來」！

荷蘭Haribo軟糖驗出大麻　食藥署：即起禁止輸台

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

舅舅深情照顧外甥長大！法官動容裁准收養

中國殲10擊落法國飆風　官方低調回應了

鋒面掃全台！　大範圍降雨時間曝

更多

最夯影音

更多

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面