長大才發現「媽媽1能力」太強大！一票超佩服：阿嬤什麼都會也很猛

▲原PO覺得媽媽的廚藝很厲害。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

下廚不簡單，要做出滿滿一桌的菜，對很多人來說更是不容易！近日有網友發文透露，他長大之後，才發現媽媽各種料理都會處理，真的很厲害，他現在光久久煮一頓，就嫌麻煩了，為何媽媽會這麼多東西？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「只有我覺得上一代媽媽廚藝很猛嗎」為標題發文，提到以前小時候給媽媽照顧，還沒有特別的感受，但長大之後就發現，他的媽媽居然可以每天煮飯，且會數十樣料理，各種肉、飯麵都會處理。

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原PO坦言，他光是久久下廚一次，都覺得很麻煩，而且他會煮的料理也就那幾樣，甚至每次的味道還不太一樣。因此他就想知道，為什麼媽媽會的東西這麼多？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你煮個幾年差不多也會了」、「以前的人沒那麼多外食和外送」、「我爸廚藝也超讚的」、「不是上一代猛，是你不肯學」、「我媽連魚都會自己殺，超強」、「我們家正好相反，男的包括我都是會做菜的，家裡女生都是小公主」、「但我媽廚藝比我還差，就是煮個交作業」、「有住過鄉下大家庭的媽媽都很強」、「大家庭，被逼到去學廚藝」。

另外，還有些網友直呼，「上上一代阿嬤比較猛，種菜、養雞、養鴨、養豬，食材從養到上桌都自己料理」、「問阿嬤怎麼什麼都會做，他說看久就會」、「上上一代阿嬤是每一個都很猛，沒有例外」、「我阿嬤會殺雞跟辦桌菜，超猛」、「阿嬤們超厲害，過年做蘿蔔糕，端午包粽子」、「阿嬤超猛，種菜、殺雞、包粽什麼都會，重點那年代沒有食譜說明或網路搜尋，完全靠小時候記憶和經驗」。