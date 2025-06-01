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憲兵虐貓拍片辯「記錄生活」：牠是被車撞死的　家中1貓1狗被帶走

▲▼林姓憲兵役男虐貓拍片，辯稱在記錄跟摸咪的生活。（圖／翻攝自新北市政府）

▲虐貓林姓憲兵家中還有1貓1狗，遭帶出安置。（圖／翻攝自新北市政府）

記者陳以昇、郭玗潔／新北報導

端午佳節前夕，新北市政府動保處接獲民眾通報，Dcard網路有人散播虐貓影片，經查犯嫌為新北市一名林姓憲兵役男虐待家中飼養的貓咪，並將施虐過程拍下，上傳到網路。警方與新北市動保處於26日晚間前往台北市某憲兵營區外埋伏，成功攔截當日退伍的林男。據查，該影片為1年多前拍的，林男供稱，因貓咪毀損家具又抓傷他，導致他失控虐貓，上傳影片純粹是要記錄跟貓咪生活狀況，該貓咪最後是被車撞死，不是被他虐死。警方訊後將林男函送地檢署偵辦。

新北市政府動保處接獲民眾通報，Dcard網路有人散播虐貓影片，只見影片中男子面帶微笑，抓著貓的脖子撞牆，而後貓縮到牆角無法動彈，不斷被男子勒脖，導致四肢僵直扭曲，發出淒慘的叫聲，男子殘忍行徑和變態的表情令人看不下去。

動保處隨即聯繫樹林分局三多派出所，於凌晨同前往犯嫌住所查訪，但無人應門，31日上午再次前往仍無人應門。經台灣NOE行動組織提供訊息得知，犯嫌疑為軍人，經樹林分局聯繫板橋憲兵隊，得知該名林姓憲兵即日退伍，隨即前往部隊等林嫌離營後，帶回到案說明。

▼林姓憲兵體型壯碩，因虐貓被帶回警局，訊後函送地檢署偵辦。（圖／翻攝自新北市政府）

▲▼林姓憲兵役男虐貓拍片，辯稱在記錄跟摸咪的生活。（圖／翻攝自新北市政府）

林嫌到案後承認影片男子是他，且就是他將該影片上傳到IG帳號供追蹤者觀賞，但辯稱他因貓咪咬家裡木櫃，造成屋內物品毀損，要制止牠時，卻被貓爪抓傷，因一時情緒失控，才會有虐貓舉動，上傳影片純粹是要記錄跟貓咪生活狀況。而影片貓咪已不幸死亡，林嫌辯則稱在貓是在今年2月時，因車禍撞擊往生，不是被他虐傷致死，屍體已交由動物醫院協助處理。

為確認犯嫌家中飼養動物狀況，動保處與樹林分局三多派出所在犯嫌同意下，前往其家中詳查，發現他還飼養1隻美國短毛貓，為避免被施暴，已沒入帶回安置，另家人亦飼養1隻馬爾濟斯，經溝通後亦同意連同犬隻送交動保處收容。

▼林姓憲兵家人養的馬爾濟斯也被安置。（圖／翻攝自新北市政府）

▲▼林姓憲兵役男虐貓拍片，辯稱在記錄跟摸咪的生活。（圖／翻攝自新北市政府）

林嫌施虐行為已觸犯動保法第6條任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，並依據同法第25條，最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金，涉及刑責部分將由司法機關依法偵辦；另散布虐帶影片，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

新北市動保處表示，對於任何涉嫌違反動物保護法案件，均本於「零容忍」原則依法處理，並將持續與警察機關通力合作，追查事證，還原真相，保障動物基本生命權。動保處亦呼籲市民，如發現動物受虐情事，應即通報1999市政專線或撥打1959，亦可使用「新北市動保即時通」App平台，讓我們共同守護動物福祉，打造安全有愛的友善城市。

▼林姓憲兵家中1貓1狗被帶出安置。（圖／翻攝自新北市政府）

▲▼林姓憲兵役男虐貓拍片，辯稱在記錄跟摸咪的生活。（圖／翻攝自新北市政府）

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