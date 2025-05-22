別再衝動亂買了！「30天購物冷靜期」讓你不必剁手、守住荷包

▲消費前試試30天購物冷靜期，不只能幫你擺脫衝動買買買，還能讓錢花得更有價值、更有感！（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

你曾經因為一時衝動就買下不需要的衣服、香水或小物嗎？如果經常買完才後悔，或發現自己老是超出預算，那麼「30天購物冷靜期」可能會是你理財路上的救星。國外網站《Bustle》整理理財規劃師暨Team Fischer Financial聯合創辦人 Lauren Fischer的方法，核心觀念強調的是，當你想購買「非必需品」時，先等30天再決定要不要買。

所謂的非必要的物品指的可能是一本新書、一瓶香水，或是一雙限量球鞋，而Lauren Fischer表示，總之這些東西不急著買，先給自己「30天購物冷靜期」，這個方法之所以有效，是因為它讓你有時間「冷靜思考」自己花錢的方式，從而養成更有意識的消費習慣。Fischer說：「它也能減少情緒性消費——那種當下覺得超爽，事後卻後悔的購物行為。」

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現在網購太方便，「加入購物車→結帳成功」這一套流程滑起來根本跟呼吸一樣自然；加上限量、缺貨的恐懼推波助瀾，更讓人一時衝動就刷卡，這也就是為什麼「30天規則」這麼重要，因為它打破了現代人「想買就買」習慣。Fischer進一步解釋：「這個規則強調的是，先等30天再決定是否真的還想要那個東西，還有你是否有足夠的預算。」一個月的時間，讓你可以慢慢評估這筆錢要不要花，或許你會發現其實更想把錢用在演唱會、旅行或朋友聚會上；又或者，你根本會忘記自己曾經想買過那東西。若真的忘了，那你可就成功「撿回一筆錢」啦！

延伸好處不只這些：

* 減少家中雜物堆積，快遞盒也不再成山

* 有助於打破「過度消費」的慣性

* 可以趁等待期間比價、等打折

* 減少「無聊就逛網拍」的習慣循環

可以說，「30天購物冷靜期」是一個集儉省、斷捨離與生活自律於一身的實用心法。

如何開始實行？

如果你對控制消費還不太有信心，也可以從更短的「72小時冷靜期」開始練習。Fischer建議：「先練習等待3天，再慢慢延長到一週、最後達到30天。這是一種訓練耐性的方式。」很多人還會搭配設定金額門檻來實行，例如只針對「超過500元、1000元」的非必要物品執行冷靜期，像是在結帳區買支護唇膏可以馬上帶走，但櫥窗裡那個要價2千的包包，就得放進「想買清單」裡再等等。

當然，剛開始執行可能會有點不習慣，畢竟現代人活在一個「即時滿足」的世界裡，總想隨時有包裹寄來。但Fischer說得很中肯：「建立新的自律習慣就像鍛鍊肌肉，過程會不舒服，但只要你願意耐心持續，結果絕對值得。」如果你正想告別亂花錢的習慣，「30天購物冷靜期」會是個非常好上手的第一步！想改變自己，就從下次點進購物車的那一刻開始吧！