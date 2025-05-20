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78歲老翁「追殺機車女騎士」？Cheap轟：是制度選擇放過他一次

▲三峽重大事故，現場畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲三峽重大事故，現場畫面曝光。（圖／民眾提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北三峽78歲余姓老翁駕車撞死三人事件持續延燒，網紅Cheap今（20）日怒發文直指這起事故根本是「一起路怒隨機殺人」，並非單純高齡駕駛失控，「這不是什麼『意外』，是台灣對『人命無感』、是制度選擇放過他一次，然後讓更多人陪葬。」

Cheap梳理整起事件時間軸，指出起點在於老翁等左轉時沒切好車身角度撞上分隔島，接著倒車撞到後方車輛，「合理懷疑：他認為是機車害他轉不過、害他撞車，於是遷怒，直接大腳油門猛踩」。他質疑整起事件並非突發失控，而是「技術不佳引發情緒炸裂」。

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他更指出，老翁沿途其實可以控制車輛，「有閃過對向來車、有閃開腳踏車」，卻在北大國小門口直接撞上女騎士與學生，「這不是失控，是有方向、有目標的惡意衝撞」。

Cheap痛批「他沒有剎車，沒有煞住，也不是身體不適，而是在極度憤怒下暴衝到底」，導致多名無辜學生受害。他認為這起事件不能再以「高齡駕駛不適」草率下結論，而是應該從制度層面深究。

另外，該名老翁早在2020年就曾駕車上人行道撞傷一名媽媽與嬰兒，但事後未被吊銷駕照，也未被列為高風險駕駛，甚至未被要求重新評估駕駛能力。這讓Cheap再批：「這不是什麼『意外』，是台灣對人命無感，是制度選擇放過他一次，然後讓更多人陪葬。」

最後，他也在留言處指出，「沒有人能在換照時測出『這個人未來會蓄意殺人』，因為動機是變數」的，但重點不是要透過換照測出「未來殺人犯」，而是這名駕駛早就有重大危險駕駛紀錄（2020年在人行道上撞傷母嬰），卻能一路無痛換照、毫無監控地繼續上路，「我們不是要求制度變通靈，而是要求不要什麼都放水流。」

他直呼，當一個人已經出現過高風險行為、已經撞過人、已經逃逸，那就應該進入高風險駕駛名單，強制再訓練、醫療評估、甚至撤照，雖然制度不是預言家，但制度有責任面對風險，「公權力介入，絕對比事後在新聞下刷一排阿密陀佛有用。」

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