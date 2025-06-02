北市精舍命案王薀求交保夢碎　與3女弟子延押禁見各2月

▲北市精舍命案在押被告王薀（中）被認定仍有逃亡與勾串滅證之虞，台北地院裁定6月6日起延長羈押禁見2個月。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

作家王蕰（本名王江鎮）領導的宗教團體，被控去年（2024年）以集體批鬥等十大酷刑，虐死記帳出錯的蔡姓女信徒，引爆震驚社會的精舍命案，王薀與藝人信徒李威共13人被起訴涉犯傷害致死等罪嫌，台北地院日前提訊在押的王薀及3名核心女信徒調查後，裁定4人均從本月（6月）6日起，延長羈押禁見各2月。

裁定理由指出，王薀4人雖稱蔡女之死在法律上與他們無關、難以認定構成犯罪，律師主張為避免日後刑事補償責任、應立即釋放王薀4人，但調查羈押與否的程序，僅論有無羈押事由及必要性，和被告是否有罪的實體審判程序不同。

法官認為，經聽取檢辯雙方與王薀4人意見，並參酌卷內事證，認為王薀4人共同涉犯強制、傷害致死等罪嫌，且犯罪嫌疑重大，面對所涉犯法定最輕本刑5年以上重罪，有高度逃亡可能，且有具體事實及相當理由，足以認定王薀4人均有勾串滅證之虞。

考量本案對於個人、社會的危害程度，包括被害人死亡結果、對社會觀感的衝擊，以及一般大眾對宗教與公益團體印象的影響，並權衡被告人身自由，加上本月6日將開始國民法官參審前的協商，諸多爭點未確定，案情仍有晦暗不明的高度可能，法官認為非予羈押、顯難進行追訴審判，而有羈押必要，因此裁定延押禁見，可抗告。

王薀在日前的延押調查庭不認罪，願提出100萬元交保並接受科技設備監控防逃，3名在押女信徒幹子昀（「幹」做姓氏讀音同韓）、梁碧茵與游秀鈴也否認對蔡女施暴，梁女請求交保30萬元到50萬元，幹女表示願提出30萬元保證金，游女自稱家貧，希望責付她的阿姨或續押但解除禁見。

本案源於退休追隨王薀修習佛法的50多歲蔡女，疑因記錯帳害王薀損失數百萬元，去年連續多日被信徒公審、每天做五體投地的「大禮拜」400到500次懺悔，一度欲尋短但被制止。

▲藝人李威（本名李翊瑋）因涉及北市精舍命案，被起訴涉犯傷害致死等罪嫌。（資料照／記者劉昌松攝）

去年7月23日深夜10點多，蔡女從平日居住的北市瑞安街精舍，被叫到附近1家「水月草堂」茶館內，以「研討」之名遭幹子昀等多名信徒集體批鬥，不停起身、下跪，外加推拉、踹踢與辱罵，蔡女受虐3個多小時，隔天（24日）凌晨1點多昏迷。

王薀在蔡女倒地前先離開現場，信徒七手八腳將蔡女用膠帶綁在手推車上，覆蓋透明雨衣，在颱風夜中由精舍住持吳慧珠與信徒姜芃妤、李淵源推回精舍，上午10點多發現蔡女斷氣，報案謊稱不明原因死亡。

警方見蔡女遺體滿布瘀傷，報請檢方指揮偵辦，查出這起駭人的精舍命案，依傷害致死、強制等罪嫌起訴王薀、幹子昀與藝人信徒李威夫妻共13人，將由國民法官參審。