「有動機潛逃海外」　柯文哲等4人第二度延押禁見理由曝

▲台灣民眾黨前黨主席柯文哲涉收賄、圖利京華城案，目前在押，北院日前裁定第2度延押禁見，理由為仍有逃亡與勾串之虞。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，前天（26日）裁定在押被告柯文哲、應曉薇、沈慶京與李文宗從下月（6月）2日起，第2度延長羈押禁見各2月，昨（27日）開庭並當庭交付裁定正本，柯妻陳佩琪聞訊，到庭外抓欄杆嘶喊「為什麼要這樣對他」；裁定理由指出，4人涉犯最輕本刑5年以上徒刑重罪、犯罪嫌疑重大，仍有逃亡與勾串之虞。

合議庭裁准第2度延押，認為柯文哲4在押被告涉犯《貪污治罪條例》圖利、違背職務收賄等罪嫌，各被處重刑，若有罪定讞，基於人性畏罪心理，有選擇逃亡以免深陷囹圄可能，4人身分地位與經濟能力，也有動機潛逃海外規避審判或刑罰。

▲柯文哲妻子陳佩琪（中）不滿丈夫被北院第2次延押禁見，在法庭外嘶喊「為什麼要這樣對他」。（資料照／記者黃哲民攝）

此外，依全案目前審理進度，柯文哲4人與同案共犯、證人供述均有差異，律師團調閱數量龐大的應詢與偵訊錄音錄影、聲請勘驗，並傳喚為數非少的證人，合議庭已盡速擬定審理計畫，然卷宗繁雜、共犯甚多，即便密集詰問，尚需相當時間審理，案情仍有晦暗不明的高度可能。

合議庭在裁定中，以粗體字強調「羈押本質上係為使刑事訴訟程序得以順利進行、保全證據或擔保嗣後刑之執行，而對被告所為剝奪其人身自由之強制處分，並非認定被告有無犯罪之實體審判程序，故法院審查被告犯罪嫌疑是否重大、法定羈押事由存否及有無非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行之必要，即羈押要件之審查，無須經嚴格證明，被告是否成立犯罪，屬本案實體應予判斷問題，與法院是否羈押被告並無必然關係。」

「而所謂『犯罪嫌疑重大』，係指被告就涉犯之罪嫌疑重大而言，即具體事由存在，足使人相信被告具備被指涉犯罪之初始犯罪嫌疑即為已足，與認定犯罪事實須達毫無合理懷疑之確信程度，尚屬有間。」

▲台北地院審理京華城案，裁定在押被告柯文哲4人第2度延押禁見2個月，裁定書以粗體標示裁定重點。（圖／翻攝北院裁定書）

合議庭認為柯文哲4人羈押原因與必要性並未消滅或變更，所涉犯罪情節對社會危害非輕，衡量國家刑罰權與被告人身自由利益，具保、限制住居等替代處分，無法防止逃亡或勾串，因此裁定4人延長羈押禁見各2月。

至於威京集團主席沈慶京第2次聲請具保停止羈押，主張罹患疾病，非保外治療、顯難痊癒，合議庭將另行調查後裁定。

北檢去年（2024年）12月26日起訴京華城等案，偵辦期間被羈押禁見約4個月的柯文哲4人，2度獲承審合議庭准許交保，都被高院撤銷，合議庭今年（2025年）1月2日改裁定4人繼續羈押禁見，審理期間第1次羈押3個月期滿前，合議庭裁定從4月2日延押禁見2個月，本次押期將在6月1日期滿。

▲威京集團主席沈慶京第2度以患病為由聲請交保，有待北院合議庭調查後裁定。（資料照／記者黃哲民攝）

合議庭於本月（5月）20日開庭調查有無延押必要，柯文哲重申絕不逃亡，民進黨最希望他逃，若他逃，台灣民眾黨就垮了、第三勢力就沒了，柯哽咽說羈押9個月期間喪父，蓋棺前才見最後一面，身為長子「至今仍不知父親骨灰放在哪裡」，近期又得知母親失智症加重，需要照顧。

柯文哲另為高中同學兼好友李文宗抱屈，說李從沒參與京華城案，僅客氣回覆本案已獲緩起訴共犯朱亞虎的捐款訊息，就被羈押陷入「冤獄」，李也表示「我是無辜的」，但合議庭沒採納。