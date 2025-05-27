長年照顧中風母！台南男尖刀捅胸刺死她　國民法官判20年

▲台南市歸仁區2023年12月驚傳長照悲劇，56歲許姓男子刺殺臥床母親，台南地院國民法官判他有期徒刑20年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市歸仁區2023年12月13日發生一起家庭悲劇，一名56歲許姓男子疑因不堪長期照顧中風臥床的79歲母親，竟在清晨持刀刺殺母親致死，案件經台南地院國民法官參與審理，儘管許男認罪，仍因手段兇殘、部分家屬難以原諒，27日下午國民法官判他有期徒刑20年。

根據檢警調查，案件發生於2023年12月13日清晨6時許，台南市歸仁區大吉一街發生兇殺案，79歲的許母因中風長期臥床，平日由兒子專責照顧，未料許男疑似情緒潰堤，在酒後持刀刺向母親胸口多刀，導致母親傷重送醫不治。警方於當日上午11時45分在歸仁區成功路二段公墓將他逮捕到案，並在現場起獲兇刀，將其戒護送醫。

案經台南地院國民法官參與審理，台南地院指出，許男具有反社會人格傾向、素行不佳，且行兇手段兇殘，即便承認犯行，但在多方綜合考量下仍未獲減刑。檢方求處無期徒刑，辯方主張量刑8年，法官最終判處20年有期徒刑。

法官強調，尊親屬殺害案性質重大，判決反映社會對此類家暴悲劇的嚴正態度，也凸顯國民法官制度在價值衡量上的參與意義。