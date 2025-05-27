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台南男弒母判20年　國民法官認手段兇殘無悔意

▲國民法官合議庭認為許男行兇後態度冷靜、反社會傾嚮明顯，判處其20年有期徒刑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國民法官合議庭認為許男行兇後態度冷靜、反社會傾嚮明顯，判處其20年有期徒刑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市歸仁區2023年12月間發生弒母慘案，56歲許姓男子疑似酒後情緒失控，因母親拒絕起床又疑似跌倒，竟持尖刀猛刺仰躺在地的79歲中風母親胸口3刀，其中一刀貫穿背部而傷重不治，台南地院國民法官認許男犯後未立即悔意、行兇手段兇殘，且家屬至今難以釋懷，依殺害直系血親尊親屬罪判處有期徒刑20年。

命案發生在2023年12月13日清晨6時10分許，地點在台南市歸仁區大吉一街。案發當時，許母因中風臥床多時，由許男擔任主要照顧者，死者女兒表示，弟弟平時不喝酒還好，但一旦飲酒後情緒波動劇烈，疑似長期照顧壓力爆發才釀成悲劇。行兇後許男自殘割頸，並用LINE傳訊家人稱「媽媽不會痛了」，接著騎腳踏車逃往成功路二段公墓再度自殘。警方當日上午11時45分在公墓尋獲許男，送醫戒護。

▲國民法官合議庭認為許男行兇後態度冷靜、反社會傾嚮明顯，判處其20年有期徒刑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

檢方指出，相驗結果顯示許母胸口3處刀傷為致命傷，死因為血、氣胸併硬膜下出血，送醫搶救仍宣告不治。調查也發現，案發前並無家庭暴力或高風險通報紀錄。案發後，警方即協助許母三名女兒聲請保護令，並通報犯罪被害人保護協會介入。

經審理，許男當庭坦承犯行，國民法官合議庭認定其自白內容與證據相符，包括現場勘察報告、LINE通訊紀錄及成功大學法醫解剖報告等。合議庭認為許男犯後未立即悔意、行兇手段兇殘，且家屬至今難以釋懷，認定不符合刑法第59條減刑規定。檢察官建議無期徒刑，辯護人請求8年徒刑，法院最終量處20年有期徒刑，查扣兇刀沒收。

法院強調，儘管許男長期照顧母親、並非全然不孝，亦獲部分家人原諒，但案發時並無經濟壓力，也非全日照護者，犯後冷靜、逃避責任，仍屬重大社會危害。本案尚可上訴。

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