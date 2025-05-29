輔大「承翰法庭」揭牌　蔡明忠罕談小兒：發育不健全30年很辛苦

▲輔仁大學「承翰實習法庭」揭牌，幕後重要推手富邦集團董事長蔡明忠（右三）、校長藍易振（左三）等人都出席。（圖／輔大提供）

記者許敏溶／台北報導

輔仁大學昨（28日）舉行「承翰實習法庭」揭牌祈福典禮，富邦集團董事長蔡明忠親自出席。蔡明忠指出，原定出席的小兒子蔡承翰因身體不適臨時取消，回顧兒子成長過程中受到太多人幫助，以其名命名實習法庭來回饋非常適合，希望藉此報恩與感恩。

輔仁大學指出，蔡明忠在建中與台大的死黨為前大法官、輔大客座教授陳新民，在陳新民引薦下，蔡明忠不只贊助當年受傷的郭婞淳等運動選手，還大力捐助法律學院，包括成立蔡明忠（富邦）法學講座、獎助教育法學研究計畫、改建實習法庭等，其中實習法庭為模擬國民法官法庭，命名為「承翰實習法庭」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「承翰實習法庭」揭牌祈福典禮由洪萬六神父主禮，他特別感謝恩人們看重教育對輔大的奉獻，而「恩」這字深深觸動了蔡明忠。

蔡明忠說：「神父的祈福，對我自己很大的一個感觸，就是這個報恩、感恩的重要性，我想我的小兒子就是一個典型的例子。因為他從生下來發育不健全，30年來走得很辛苦，也得到很多的貴人一路的幫忙、天主的蒙愛能夠讓他長大成人。所以我想對他來講，能夠有機會，能夠報恩、回報恩典，就是他唯一可以做的事！」

▲輔仁大學「承翰實習法庭」揭牌，幕後重要推手富邦集團董事長蔡明忠（中）等人親自出席。（圖／輔大提供）

蔡明忠回憶，由於堅信法律是正義最後一個保障，得知母校需要實習法庭後義不容辭，如今看到輔大擁有台灣法學院中第一個導入國民法官制度的實習法庭，可以讓學生在一個moot court（模擬法庭）練習，實在非常高興。

輔大「承翰實習法庭」是全國第一個導入國民法官制度的實習法庭，昨天揭牌祈福典禮中，包括輔大校長藍易振、蔡明忠、陳新民、田振慶律師、法律學院長吳志光、洪萬六神父等人都出席。

輔大校長藍易振表示，感謝蔡明忠多年來與輔大緊密的合作，像是在法律、永續、體育等多元面向持續共創價值，從產業、學界的角度致力於跨領域整合及永續發展。

例如，輔大4月份攜手台灣大哥大、富邦金控共同舉辦「2025 國際永續大師高峰論壇暨學術研討會」，兩天吸引超過3千人次參與，這是為期6年的「永續發展領航計畫」開始，之後還會有更多合作，尤其是回饋社會方面更是絕對不遺餘力。