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假釋犯唱完KTV逞凶！一刀刺穿勸架男心臟奪命　二審仍判無期

▲桃園地檢署偵辦陳姓男子去年11月在中壢區某KTV殺人案，警方調閱現場監視畫面雙方爭執。（資料照／民眾提供）

▲陳姓男子僅因一句不確定的挑釁，就持彈簧刀攻擊，並殺害一人。（資料照／民眾提供）

記者吳銘峯／台北報導

桃園男子陳瑋，2023年11月間到中壢某KTV歡唱，清晨離去時，與其他包廂的謝姓男子發生口角，陳男持彈簧刀攻擊對方，對方余姓友人見狀前來協助，推倒陳男。陳男起身後，持刀刺破余男心臟，余男大量出血、當場死亡。一審桃園地院國民法官將陳男重判無期徒刑，案經上訴，高等法院二審27日駁回上訴，維持無期徒刑。可上訴。

本案發生於2023年11月19日清晨，前一晚，因為販毒入獄假釋中的陳男，與友人在桃園中壢區某KTV飲酒歡唱，一夥人到清晨6點左右才離去。當時陳男在KTV大門口，誤以為聽到其他包廂的謝姓男子，以「衝三小（台語）」等語挑釁，陳男隨即出拳攻擊謝男；謝男不甘示弱，2人互毆。陳男取出隨身攜帶的彈簧刀，朝謝男頸部、頭部揮砍數次，造成謝男臉部及右側後胸壁的表淺損傷。

謝男友人余姓男子見狀，趕緊上前勸架，一把推倒陳男。陳男起身後，抓起彈簧刀往余男左側下腹、左側胸部，各別猛力刺入1刀，余男因心臟左心室、心尖遭彈簧刀刺穿，當場噴血。現場也因血跡大量噴濺，慘不忍睹，眾人一團混亂；余男丟掉彈簧刀，悠悠哉哉撿起地上的包包、物品，搭車離去。至於被刺穿心臟的余男，因胸腔內大量出血（出血量約1,950毫升）當場死亡。檢警循線逮捕陳男，並依照殺人罪嫌提起公訴。

一審由桃園地院國民法官審理，陳男辯稱當時並無殺人犯意，僅有傷害故意；另外他也說，當天因為飲酒，已經失去辨識行為違法的能力，主張減刑。但國民法官根據陳男攻擊的部位、力道，認定陳男具有殺人故意，構成殺人罪；另外國民法官也勘驗案發後的監視器畫面，認為陳男殺人後，丟棄彈簧刀，撿拾散落包包、拖鞋，再從容搭車離開，毫無酒醉之行為態樣，認定陳男當時仍具有辨識行為違法能力，不予減刑。

最後國民法官量刑時，審酌陳男仍在前案販毒刑期假釋期間，僅因一句不確定的挑釁言語，恣意持刀傷害謝男，更僅因余男護友心切即予刺殺，完全視他人生命為無物，天理難容。再考量陳男犯後否認殺人犯行、未能與被害人家屬達成和解，因此國民法官認為有將陳男永久與社會隔離之必要，將他傷害罪部分判刑10月、殺人罪部分重判無期徒刑，合併宣告無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴第二審。

▼陳姓男子犯案後，丟棄彈簧刀，現場遭警方查獲。（資料照／民眾提供）
 

▲桃園地檢署偵辦陳姓男子去年11月在中壢區某KTV殺人案，警方現場查獲犯案用彈簧燈等證物。（資料照／民眾提供）

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