使用ChatGPT寫訴狀「產生虛假案例」　美律師遭罰道歉

▲ChatGPT。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國猶他州（Utah）一名律師貝德納（Richard Bednar）因在一份中期上訴請願書中，援引了名為「羅耶爾 訴 內爾森」（Royer v Nelson）的判例，結果被發現這個判例並不存在，調查後發現，該判例是由ChatGPT所虛構出來的。最終，貝德納為此對外致歉，猶他州上訴法院也判處貝德納制裁1000美元。

綜合外媒報導指出，整起事件源於貝德納與其同事杜爾巴諾（Douglas Durbano）共同提出的請願書。杜爾巴諾為申請人代表律師，但根據法院資料，他並未參與該文件的起草。請願書的草擬由一名未具執照的法律助理負責，此人為一名已離職的法學院畢業生，該員使用ChatGPT進行法律研究，但後續並未詳細確認後，就將研究結果提交法院。

在審閱過程中，對方律師發現其中多處引用內容有誤，包含援引不存在的案件與無關主題的錯誤案例。更有甚者，該案唯一可查證的來源竟然只出現在ChatGPT生成內容中，甚至在進一步詢問AI該案真偽時，系統本身也承認為錯誤並道歉。

在4月的聽證會中，貝德納與律師巴內克（Matthew Barneck）公開承認錯誤，表示並未在送出文件前親自審查，願意承擔全責，並表示將補償所有由此引發的法律費用。

根據法院命令，貝德納除需支付對方律師費外，還必須退還客戶因編寫與處理該請願書所支付的費用，並捐出1,000美元予猶他州非營利法律機構「正義為所有人」（And Justice for All）。

猶他州上訴法院在判決中強調，儘管科技進步使得人工智慧日益成為法律研究的輔助工具，但律師作為法律實務專業人士，對提交法庭的文件內容仍負有不可推卸的審查責任。

法院同時表示，貝德納並無意圖欺騙法庭，因此不構成蓄意惡意行為。但州律師公會的專業行為辦公室將對此事進行後續處理，並已開始與法律實務與倫理專家合作，制定有關AI倫理使用的相關指導方針。

報導中提到，這也並非是美國法律界首次出現類似爭議。早在2023年，紐約律師施瓦茨（Steven Schwartz）、羅杜卡（Peter LoDuca）及其所屬事務所Levidow, Levidow & Oberman就曾因提交引用虛構案件的文件，被法院裁定罰款5,000美元。當時的法官認為該事務所律師對法庭做出「蓄意規避事實及虛假和誤導性陳述」，事後施瓦茨亦坦承使用ChatGPT協助撰寫文件。

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