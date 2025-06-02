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車禍人越慌越慘！律師教「保命3招」：絕不能當下和解

三峽車禍釀3死12傷。（圖／報系資料照）

▲三峽車禍釀3死12傷。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台灣幾乎每天都有車禍發生，近期除了震驚社會的三峽三死案外，還有一名北市78歲老翁無照駕駛撞傷8人，其中一名特斯拉車主將提告。對此，律師表示，車禍發生時如果太慌張恐對自己不利，務必落實「保命三招」，才不會被對方卸責。

律師蘇文俊在短片中指出，車禍時人越慌，後果會越慘，很多人賠了好幾萬，卻不知道自己錯在哪，他要教大家保命三步驟，「其實當下你只要做對了，後面根本不用怕。」

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第一，要「馬上報警」，因為有警方筆錄事後才有求償依據，重點是保險公司才會賠錢，絕對不能當下和解，不然會各說各話。

第二是「拍照蒐證」，從痕的角度、現場燈號等，也要同時注意有無監視器可向警方調閱，這是合理要求，別以為警方都會幫忙拍，因為無法確定對方拍得好壞、能不能派上用場。

第三是「保留現場位置」，在警方來之前，先不要移動車子和車禍現場，否則容易被推卸肇事，「原本是沒有錯的，又被對方唬爛說是你的錯」，蘇文俊說，官司的輸贏都是從現場蒐證開始。

影片一出，網友紛紛留言「所以說社會就是教人如何在錯誤中辯解 並不是教人做人公正」、「可是被送醫無法起身說話怎辦呢」、「高速公路出事，不移動，死的更快」、「幾年前，一場車禍，我當場失去知覺」。

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