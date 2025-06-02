三峽肇事翁沒做筆錄身亡「肇因成謎」！高大成曝解剖2關鍵

▲三峽車禍肇事老翁余文正，魂斷端午節，變成整起事故的第4名死者。（圖／翻攝自黃家賢臉書）

圖文／CTWANT

新北市三峽區北大國小旁5月19日下午發生一起重大車禍，78歲駕駛余文正不明原因開車暴衝，當場撞上多名學生與接送的家長，造成3死12傷的慘劇。由於事發後肇事余翁僅簡短表示「不記得了」，便陷入昏迷，經住院搶救13天，雖然曾微微睜眼，但仍意識模糊無法做筆錄，最終於5月31日早上宣告不治，這場車禍的肇事原因，恐怕永遠無法釐清。對此，法醫高大成也說明後續解剖的2大重點。

檢方表示，因肇事駕駛未恢復意識，案發至今未釐清具體肇事原因，且其重傷不治，依《刑事訴訟法》規定，將針對「過失致死」部分做出不起訴處分。另外，余姓老翁遺體外觀無明顯外傷，檢方將擇日進行遺體解剖，以釐清確切死因。目前受害者家屬仍未等到來自肇事方的任何道歉或說法，社會各界對此深表關注與悲憤。

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據《東森新聞》報導，針對余翁解剖的重點，高大成指出，首先要詢問臨床醫師，余翁送醫的情況為何，「是不是因為他的疾病，造成這場車禍？還是他的性格，他的怒路症，到底是哪個問題發生？」

高大成接著點出，醫院提供的死因是「多重器官衰竭症」，必須進一步釐清余文正撞人後送醫死亡，死因是與車禍造成的傷勢有關，或者是與本身疾病有關。

對於這場車禍事發原因，高大成認為應該是余文正年紀大又有路怒症的性格，撞到安全島與後車後無法控制情緒，才會飆車撞人。

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