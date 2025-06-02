　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三峽肇事翁沒做筆錄身亡「肇因成謎」！高大成曝解剖2關鍵

▲▼ 。（圖／）

▲三峽車禍肇事老翁余文正，魂斷端午節，變成整起事故的第4名死者。（圖／翻攝自黃家賢臉書）

圖文／CTWANT

新北市三峽區北大國小旁5月19日下午發生一起重大車禍，78歲駕駛余文正不明原因開車暴衝，當場撞上多名學生與接送的家長，造成3死12傷的慘劇。由於事發後肇事余翁僅簡短表示「不記得了」，便陷入昏迷，經住院搶救13天，雖然曾微微睜眼，但仍意識模糊無法做筆錄，最終於5月31日早上宣告不治，這場車禍的肇事原因，恐怕永遠無法釐清。對此，法醫高大成也說明後續解剖的2大重點。

檢方表示，因肇事駕駛未恢復意識，案發至今未釐清具體肇事原因，且其重傷不治，依《刑事訴訟法》規定，將針對「過失致死」部分做出不起訴處分。另外，余姓老翁遺體外觀無明顯外傷，檢方將擇日進行遺體解剖，以釐清確切死因。目前受害者家屬仍未等到來自肇事方的任何道歉或說法，社會各界對此深表關注與悲憤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據《東森新聞》報導，針對余翁解剖的重點，高大成指出，首先要詢問臨床醫師，余翁送醫的情況為何，「是不是因為他的疾病，造成這場車禍？還是他的性格，他的怒路症，到底是哪個問題發生？」

高大成接著點出，醫院提供的死因是「多重器官衰竭症」，必須進一步釐清余文正撞人後送醫死亡，死因是與車禍造成的傷勢有關，或者是與本身疾病有關。

對於這場車禍事發原因，高大成認為應該是余文正年紀大又有路怒症的性格，撞到安全島與後車後無法控制情緒，才會飆車撞人。

延伸閱讀
鬼鬼突曬照顧混血寶寶畫面　網嗨問「女兒嗎？」本人吐6字真相
赴日旅遊幫親戚代購！他扛重物逛街　回程赫見「行李24.5公斤」傻眼
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／桌協不願認錯！　體育署長震怒
快訊／9縣市強風特報　8級陣風吹到明晚
快訊／高鐵首例「過站未停」　多人遭懲處
快訊／30歲女騎士飛墜卡進水溝　搶救不治亡
快訊／3縣市大雨特報！　防雷擊強陣風
獨／台中知名景點「地主圍路封園」　遊客折返嘆可惜
快訊／李鴻鈞道歉！說明李俊俋准辭原因　3監委移送紀律委員會
少校好市多「偷拍女店員裙底」　被逮畫面曝光
高雄21小時內3起嚴重車禍　釀4死「皆不到30歲」
紀曉君擺攤遇氣爆！　「尪二度燒傷」全身纏紗布

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆直航石垣島！在台日人嗨喊1事「對居民來說超方便」

快訊／9縣市強風特報　8級陣風吹到明晚

高鐵首例「過站未停」疏失　駕駛記一大過、主管也懲處

女大生遭愛犬咬嘴！上唇超過1/3缺損　3階段手術讓她重拾笑顏

快訊／3縣市大雨特報！防雷擊強陣風

AI搶飯碗？好事聯播網《畢業毋免驚》教你職場必殺技

遭臉書判定「成年性誘惑」被刪文3次！呂秋遠曝近況：工作持續

不需愛情！有錢老爹為兒選媳如選妃　多金大齡女只找「帥哥」

三峽肇事翁沒做筆錄身亡「肇因成謎」！高大成曝解剖2關鍵

大號後怎麼清最乾淨？　醫推「隨身帶1物」有效防感染

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

【不爽冷氣冷】見乘客投票否決調高爆氣！阿伯怒罵車長「垃圾」

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

en首秀遭質疑對嘴　清唱〈囂張〉闢謠

基隆直航石垣島！在台日人嗨喊1事「對居民來說超方便」

快訊／9縣市強風特報　8級陣風吹到明晚

高鐵首例「過站未停」疏失　駕駛記一大過、主管也懲處

女大生遭愛犬咬嘴！上唇超過1/3缺損　3階段手術讓她重拾笑顏

快訊／3縣市大雨特報！防雷擊強陣風

AI搶飯碗？好事聯播網《畢業毋免驚》教你職場必殺技

遭臉書判定「成年性誘惑」被刪文3次！呂秋遠曝近況：工作持續

不需愛情！有錢老爹為兒選媳如選妃　多金大齡女只找「帥哥」

三峽肇事翁沒做筆錄身亡「肇因成謎」！高大成曝解剖2關鍵

大號後怎麼清最乾淨？　醫推「隨身帶1物」有效防感染

端午連假驚魂！彰化69歲女駕駛分神　猛撞等紅燈轎車影片曝

GD爆熱戀TWICE Sana「沉默2月首發聲」！上同節目結緣　親揭兩人關係

池昌旭手臂肌肉線條太逼人　時髦雷達表也搶鏡

桌協收「最後通牒」仍不認錯　體育署長：沒遇過這樣的協會

輝達海外版RTX 5090現身中國　外媒曝可能透過灰色地帶走私

基隆直航石垣島！在台日人嗨喊1事「對居民來說超方便」

快訊／9縣市強風特報　8級陣風吹到明晚

大谷翔平、賈吉都熄火！山本由伸遭狙擊吞敗　道奇3比7不敵洋基

情侶PK一家三口！上海迪士尼瘋狂動物城開打　短裙兔茱迪連小女孩都推

「央行教父」辭世！全球經濟救火隊長　門生全是金融菁英

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

生活熱門新聞

名醫心肌梗塞後減重！靠1調味料甩20公斤

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

大號後怎麼清最乾淨？　醫推「隨身帶1物」有效防感染

氣象署突發「太空天氣特報」！

錄取陽交大醫學系　PO學習歷程「被抓包造假」GG了

6月翻身！4生肖事業、財運、桃花好運爆

高雄名店蛋糕有巨大活蟑螂！衛生局出手

快訊／3縣市大雨特報！最新警戒區曝

獨／台幣強升+產季　龍蝦價格近腰斬

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

10縣市強風特報！氣象署示警

威力彩今晚飆8.4億　4生肖偏財超旺

更多熱門

相關新聞

國泰、中信、玉山金登黃仁勳供應鏈背板　原因曝光

國泰、中信、玉山金登黃仁勳供應鏈背板　原因曝光

輝達執行長黃仁勳所到之處，總掀起新旋風，今年在Computex台北國際電腦展演講時的「背板」，則成了市場及業界的新亮點，首度出現金融業，包括國泰金（2882）、中信金（2891）及玉山金（2884）旗下的玉山銀行，究竟這三家為何榜上有名？CTWANT記者調查，原來與黃仁勳今年初高喊的「AI Agent」（AI代理）有關。

6月翻身！4生肖事業、財運、桃花好運爆

6月翻身！4生肖事業、財運、桃花好運爆

男睡醒睜不開眼！一查竟罹患肺癌

男睡醒睜不開眼！一查竟罹患肺癌

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

啦啦隊小三客廳曬內褲！李怡貞揭「抓姦真相」

啦啦隊小三客廳曬內褲！李怡貞揭「抓姦真相」

關鍵字：

高大成周刊王

讀者迴響

熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

名醫心肌梗塞後減重！靠1調味料甩20公斤

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」

電商女王銀座買完LV開箱「包包消失了」

78歲無照翁撞傷8人　特斯拉車主提告了

烏無人機狂轟俄機場　炸毀俄41架轟炸機

體育署長給桌協最後通牒內容曝！

樂天Dora捲小三疑雲！昔爆「國三獻初夜」

鬼鬼突曬混血女娃照

好多人生病！　醫建議「2症狀」新冠快篩

大號後怎麼清最乾淨？　醫推「隨身帶1物」有效防感染

更多

最夯影音

更多

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面