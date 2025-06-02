6月誰最旺？「3生肖」財氣爆棚　升職加薪不是夢

▲6月登場，看自己有沒有機會財運大爆發！（示意圖／pexels）



記者黃稜涵／綜合報導

隨著6月登場，整體運勢也悄悄換了風向，有些人開始感覺手氣變旺、機會湧現、錢包也鼓了起來！《搜狐網》點名「6月財運最旺」TOP3生肖，即將迎來財運大爆發，快來看自己有沒有上榜！

生肖「鼠」

6月一開場，屬鼠的朋友就像開了掛一樣！平常機靈又愛算計的你，這波真的賺到開心，工作上有升職加薪的好消息，獎金也不請自來，連副業都做得風生水起，根本是走在「日進斗金」的康莊大道上，尤其創業的屬鼠人，有機會遇到強力合作對象，客戶主動敲門、訂單滿到接不完，雖說你平常省得可以，這回真的是「荷包滿滿」，但也提醒一下，錢來得快不代表可以亂花，投資記得看清楚、穩一點，不要一時衝動就把老本全砸下去了。

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生肖「龍」

6月對屬龍的朋友來說，就是一個「順風順水」的月份！領導力強、點子多的你，這陣子無論是在團隊中還是面對客戶，都超級吃得開，職場人氣狂飆。搞不好還有機會參與新專案，一戰成名、好評如潮！而且財運也不錯，除了固定收入，可能還會冒出一些新管道，讓你的存款默默長大，記得抓住機會、全力以赴，這波努力，很可能讓你站上新的高峰！

生肖「虎」

6月對屬虎的你來說，是「拚了就有」的收穫月！一向行動派又有衝勁的你，只要保持冷靜、快速應變，就能在變局中搶得先機。這段時間事業有望拓展新領域，貴人幫忙、人脈開花，合作提案、升職加薪都不遠了，財運也很給力，有機會翻倍進帳、數錢數到笑，記得持續精進自己，這股上升氣流，能帶你飛得更高、更遠。