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天秤找到人生志業、摩羯體會信任真諦　12星座6/2-8一週運勢全解析

▲▼星座,十二星座,運勢,週運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲從戀愛、工作到自我成長，6月第一週的宇宙訊息已抵達，你準備好迎接轉變了嗎？（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

時間過好快，不知不覺已來到6月，想知道自己6月首週的星座運勢嗎？不妨參考日本網站《TRILL》星座諮詢師提供的宇宙訊息，從內在情緒到人生轉折，提供不同星座在本週6月2日至6月8日應注意的關鍵提醒與鼓勵方向，趕快來看看吧！

牡羊座：你會獲得比名利更重要的東西

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這週，宇宙給你的禮物不是升官發財，而是更深層、更珍貴的感悟。當你意識到這份「禮物」時，內心可能會激動到難以言喻。此外，一些你一直放在心裡、遲遲說不出口的話，現在終於可以好好表達出來。別再壓抑情緒，跟著內心走，會有意想不到的好事發生。

金牛座：愛與豐盛會透過付出回到你身邊

這週，你將親身感受到宇宙的因果法則－－給予愛與善意，最終會豐盛地回到你手中。同時，也可能會經歷一些打破舊有價值觀、開拓眼界的事件。別害怕改變，反而要擁抱它、享受它。這樣的轉變，將引領你的人生朝更清晰、更明確的方向邁進。

雙子座：過去一年的經歷將串成有意義的答案

這週你會驚覺，過去一年看似繞路的體驗，其實都在為你帶來寶貴的養分。那些曾經讓你懷疑的過程，如今都有了答案。你已準備好重生成一個嶄新的自己。那些你曾認為做不到的事，現在的你其實已經能輕鬆達成了。

巨蟹座：身處的環境變了，真心朋友更重要

工作或生活中的社交圈、地位、環境可能出現變動，同時你的生活圈也可能出現新面孔。即使彼此背景不同，只要有相同理念，就值得好好珍惜彼此的連結。你也會更強烈地感受到「為愛而活」的心情。這看似劇烈的轉折，其實是為了引導你走向更契合的未來。

獅子座：理想與現實的差距讓人苦惱

這週你可能會更強烈地感受到現實與理想之間的拉鋸，尤其在工作或職場角色上。不過，別急著解決所有問題，只要盡力做好當下能做的事就好。換個角度看，你會發現自己其實已經悄悄完成了許多不簡單的挑戰。

處女座：你將在人生層次上升級，勇敢跨出新步伐

這週你將擁有成長與突破的能量。即使以前一直想挑戰新事物卻遲遲未行動，現在的你不僅心理準備充分，連環境也都配合到位。加上人際運也很不錯，會有啟發你的人出現。鼓起勇氣邁出那一步，不要急，也不用勉強，只要開始行動，一切就會逐漸展開。

天秤座：找到人生新使命，日子開始有了重心

你很可能會找到一件讓你全心投入的新志業。即使這份熱情無法被他人完全理解，只要你覺得快樂就值得堅持。有了清晰的目標後，你的生活將不再迷茫，心情與身心狀況都會好轉。而眼下困擾你的問題，或許可以從過去的經歷中找到破解的線索。

天蠍座：一切順利如意，請珍惜這份平凡的幸福

這週萬事順心，每天都過得安穩順暢。即使日子平凡無奇，也請記得這是宇宙送你的無數奇蹟交織而成的幸福。如果你想起了「最重要的事」，不妨寫下來放在身邊，會成為你心靈最強大的護身符。

射手座：放下一些東西，才能迎來更大的收穫

有時候，必須先放手，才有空間接住新的美好。這週你將體驗這種「交換」的能量。你所失去的，其實是為了換來更符合你期待的東西。雖然需要點勇氣，但放心，你不會真正失去任何重要的東西。這是邁向更大幸福的必經過程，請勇敢與他人一起努力。

摩羯座：真正值得信任的人，就在你身邊

這週你會重新思考「關係」的本質，並深深體會到，哪怕身邊的人不多，只要有一個真正理解、尊重你的人，就已經是人生的恩賜。不妨也回顧一下過去一年來你完成的事，這週你的自我評價會比以前更正向、更高。

水瓶座：整理好行囊，準備迎接人生下一站

這一年來的美好回憶將成為你繼續前行的力量。現在正是為「下一步」做好準備的時機。把握當下，熱情投入，不僅能達成原本的目標，甚至可能超乎預期。也別忘了趁此時機，整理那些已經不需要的事物，讓人生重新歸零、輕盈出發。

雙魚座：找到想學的方向，心情逐漸向陽而行

你會開始思考「人生的意義是什麼」，也會找到想去學、想去體驗的事。原本感到停滯的心情，將因為找到目標而活絡起來。相信你現在所做的每一個決定都有它的意義。也別擔心與家庭或居住相關的煩惱，未來很可能會迎來意想不到的好消息！

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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