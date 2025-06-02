鍾小平要黃國昌喚小草罷免吳沛憶　稱3年前罷林昶佐就是靠民眾黨

▲鍾小平要黃國昌號召小草力量罷免吳沛憶。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免綠委吳沛憶的第二階段連署送件將於7日截止，目前離門檻還差1.2萬份。台北市議員鍾小平今（2日）帶著1049份連署書現身罷吳總部，強調接下來會將第一階段收到的4800份連署書轉為第二階段，並呼籲民眾黨主席黃國昌號召支持者很重要；領銜人李孝亮也說，盼鍾小平能將4800份趕快轉換成二階連署書，加上所有反對民進黨力量的民眾，應該就能達標送二階連署書。

國民黨主席朱立倫於4月底下軍令，要求全台藍營民代協助罷免綠委行動，並將收集連署書納入年度考績。然而，中正萬華區「罷憶」行動的連署狀況卻相當不佳，僅議員吳志剛將選區民眾的1000份連署書送至罷免總部。

鍾小平今日送1049份連署書至連署站，強調這是第一波，接下來會將第一階段收到的4800份連署書轉為第二階段連署書，目前時間相當緊迫，這幾天會加緊腳步努力。他也特別感謝里長郭有賢，主動送來約150份連署書，為罷免行動盡了一份心力。

有關民眾黨合作部分，鍾小平說，民眾黨主席黃國昌有重要性，因為三年前罷免林昶佐，當時還差2千件，民眾黨年輕人在最後10天內送來5、6千件，「最後一擊到底能不能過，黃國昌能不能號召年輕支持者非常關鍵。」