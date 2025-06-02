曹興誠篤定徐巧芯200%會被罷！　「不罷掉台灣老百姓太糊塗了」

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，已有31位國民黨立委罷免案二階連署達標送件。對此，罷免徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠1日表示，自己常去看連署狀況，要罷徐巧芯的不只有綠的，很多藍的也要罷免她，費鴻泰支持者一定也是要罷免她，所以他篤定200%會過。曹強調，這次大罷免會大成功，因為藍委被判的是危害國家、通敵賣國的死罪，這一定要罷免掉，這不罷免掉，台灣老百姓太糊塗了，現在給大家一個機會，把以前錯誤彌補，如果還不彌補是對不起自己。

被問到「罷免徐巧芯是否會通過」，曹興誠於網路節目《下班瀚你聊》表示，徐巧芯的形象太深入人心了，怎麼樣洗刷也洗刷不掉，以前罵傅崐萁是病毒，現在怎麼跑去趴在病毒身上哭哭啼啼？代表這個人的立場反覆，完全沒辦法有任何公信力，現在要再投徐巧芯的人，自己認為真的很少。

曹興誠也提到，台北市5位藍委應該通通被罷掉，這次大罷免為什麼會成？要罷免別人，等於是判這個人政治上的死刑，到底有沒有死罪是關鍵，比方說徐巧芯比中指、咬人踢人，這不是死罪，用這個理由罷免不夠，可是傅崐萁帶了16個藍委跑去北京，回來毀憲亂政，這才是死罪。

曹興誠認為，所以這一次大罷免會大成功，因為藍委被判的是死罪，是危害國家、通敵賣國的死罪，這一定要罷免掉，這不罷免掉，台灣老百姓太糊塗了，現在給大家一個機會，把以前錯誤彌補，如果還不彌補是對不起自己。

另外，同場來賓綠委沈伯洋談到「大罷免結果」指出，要看「補件狀況」，因為有些狀況要補件、有些地方不用，為什麼這個重要？因為要補件的罷免案會跟公投綁在同一天823投票。

沈伯洋說，一旦補件，又要新的一個審查期，一定會往後拖到跟公投一天，罷免投票的日子是確定送件之後20到60天，只要中間有遇到公投，基本上按照法律就是會卡到。

沈伯洋再說，所以要補件的罷免案投票會卡到823公投、不用補件的自己則認為會在7月底8月初投票，所以應該會7月底1次投票、8月底1次投票，最理想的狀況20個不用補件的集中投票，自己預估會在禮拜六投票，因此可能是7月26日或是8月2日，當然希望能夠至少罷免掉一半以上。

▼罷免徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠。（圖／記者林敬旻攝）