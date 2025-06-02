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台中超巨蛋地點爭奪戰　水湳經貿園區擊敗這5塊地

▲台中超巨蛋。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中超巨蛋選址在水湳，市府今天公布除水湳之外，當初還考慮另外5處用地。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕在本會前總質詢第一天前無預警公布超巨蛋選址，地點位在水湳經貿園區，但除了水湳經貿園區之外，當初還有「烏日兵工整備中心」、「都市翠谷開發計畫區」(台中體二用地)、「南屯區的鎮南高鐵門戶區」以及「北屯機廠北側農業區」，還有「西屯區的龍潭里農業區」等也都在選擇之列，但當中水湳經貿園區為熟地，且最符合廠商需求、以及政府政策條件，相較其他地點都要5到10年程序才能使用，因此雀屏中選。

今天超巨蛋議題依舊是市政總質詢民進黨市議員砲火焦點，市議員周永鴻指出，5月28日公布選址結果後，市長盧秀燕強調經過多次會議審慎評估，但市府始終拿不出選址流程會議記錄，可行性評估還沒出現，卻是業者的設計示意圖超前部署，令人感到納悶。

周永鴻強調，大巨蛋不僅是台中市的重大建設，更是全國矚目，即便用促參法也要於法有據，循序漸進做評估。市府不能為了搶快而便宜行事，忽略行政流程應有的全面評估。

▲民進黨市議員砲轟台中市超巨蛋選址程序黑箱作業。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民進黨市議員憂心水湳經貿園區固然條件優越，但將所有重大建設資源過度集中於此，恐加劇區域發展失衡。（圖／記者游瓊華翻攝）

市議員陳雅惠痛批市府「黑箱操作」，質疑未辦聽證、未開說明會，重大場址決策竟草率拍板，毫無民意參與，且北屯十四期已有一座巨蛋正在興建，市府卻又在西屯加碼一顆，兩者距離不到兩公里，功能重疊、資源浪費，根本未見通盤規劃。

市議員張芬郁則認為，台中超巨蛋不是單一的建設案，是會改變城市發展軸線的重要工程，不反對興建大巨蛋，但選址必須合理，利益必須全民共享，不能變成「財團畫餅，政府買單」；市議員陳俞融提到，市府選水湳經貿園區號稱是「障礙最少」的選擇，但恰恰凸顯了市府便宜行事、「柿子挑軟的吃」的心態；水湳經貿園區固然條件優越，但將所有重大建設資源過度集中於此，恐加劇區域發展失衡。

▲民進黨市議員砲轟台中市超巨蛋選址程序黑箱作業。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民進黨市議員砲轟台中市超巨蛋選址程序黑箱作業。（圖／記者游瓊華翻攝）

對於選址爭議，運動局長游志祥坦言，超巨蛋選址沒有經過可行性評估，但市府有個超巨蛋跨局處推動小組，召集人是秘書長，包括交通、地政、財政、運動、都發、環保等局處在內參與，開過多次會議與討論，從6處地點中選出現在預定的水湳經貿園區，且之前有業者在4月7日提供市府規劃構想書，而市府則在5月28日市長公布大巨蛋選址當天，將促參公告放上財政部促參司官網。

運動局強調，市府在推動政策過程中，廣泛徵詢相關專業意見，無論是區位選擇、營運模式、周邊產業發展，乃至團隊實地考察等，皆力求周延評估，期盼及早滿足市民需求。

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