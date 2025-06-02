達美樂「3款新口味熔岩披薩馬芬」開賣　起司全加量50%

▲達美樂熔岩披薩馬芬推出3款新口味。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

達美樂今年4月推出全新「熔岩披薩馬芬」，把披薩變身成馬芬造型，並打造成可以輕鬆拿取、1人也能完食的恰恰好尺寸，上市不到1季便賣破6座玉山高度，即日起再度推出全新3種口味，包括「龍蝦沙拉」、「墨西哥」、「白醬蔬食」，且起司全面加量50%，即日起正式上市。

▲熔岩披薩馬芬可享最低77折。

達美樂超人氣「熔岩披薩馬芬」推出3款新口味，包括滿足海鮮控的經典熱銷口味「龍蝦沙拉」；以香腸丁與墨西哥辣椒打造微辣爽感的「墨西哥」；以及添加嚴選菠菜、玉米、紅椒的「白醬蔬食」，即日起正式開賣，且全系列起司熔岩醬更加量50%，打造更濃郁口感。

為歡慶新品上市，即日起至6月29日前可享熔岩披薩馬芬3入組169元、6入組319元，最低下殺77折；還有「熔岩披薩馬芬MY BOX個人套餐」，一次可吃到3口味熔岩披薩馬芬，還搭配副食及飲料等，售價190元起。

▲本村炸雞全門市推出全新「青花椒麻系列」。

韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」全門市即日起也開賣全新「青花椒麻系列」，嚴選帶有獨特風味及麻感的青花椒，融合多種辛香料層層堆疊，首推「青花椒麻炸雞」，經典的韓式炸雞裹上青花椒麻醬，每一口都能吃到香、麻、辣等3重滋味，售價138元起至588元。

還有多款單品包括「青花椒麻炸魷魚圈（228元）」、「青花椒麻炸韓式魚板（128元）」、「青花椒麻牛肉起司薯條（128元）」、「青花椒麻年糕香腸串（108元）」、「青花椒麻酥炸洋蔥圈（98元）」、「青花椒麻炸薯條（88元）」。