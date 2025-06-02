幕後／中共不甩韓國　硬在黃海設12座軍用海上設施壓縮防衛縱深

▲中國設置在離於島海域的巨型鋼鐵結構物，以鑽井平台為基礎打造。（圖／南韓國會議員嚴泰永）



政治中心／台北報導

中共解放軍與灰色地帶襲擾作為，5月份在擴及黃海、東海、台海與南海，在「全島鏈」進行極限施壓，意在加速島鏈「內海化」政策的進程。值得注意的是，中共近來加大在「黃海」的力道，根據情資顯示，在2025年結束前，要在該海域設立12個「大型訂製設施」，而其雖然以漁業輔助為由，但其實包含軍事用途，意在壓縮日韓，以及駐地美軍的防衛縱深。

國安官員表示，韓國有一個防空識別區，在東海上有一條線，正好是中國、韓國水域的中間線，雖然沒有稱之為中線，但實務上跟防空識別、主權訴求上，韓國在中線上有一些權益在，而且中韓在2000年開始，有暫定的執法區。

國安官員指出，根據聯合國海洋法公約，各國都可以在領海外側200海浬設定經濟海域，而這就是兩邊重疊的部分，中韓雙方在2001年，同意劃定暫定措施水域，禁止在這個海域設置漁業以外，開發海底資源。

但是，中國近來在黃海設立「大型訂製設施」，名目上說是要抓魚、海洋研究。國安官員表示，2022年4月時，中國設置有混凝土的結構物，以漁業輔助措施的理由「強行設置」；接著，2024年4月，又設立了2個鋼架結構，今年又持續新設各種海上設施。

國安官員指出，5月11日中國發布的新時代國家白皮書中，有談及強化海洋主權，根據情資顯示，中國3月時，軍委會通過加速黃海內海化方案。他說，內海化政策是包括黃海、東海、台海和南海，而上述部分是針對黃海。

「預計今年（2025）結束前，黃海要設立12個海上設施」。國安官員表示，這些都是以漁業輔助當理由，可是情資顯示，設施當中都包含「軍事用途」，包括直升機起降、海上海下觀測儀器、水下雷達、聲波感測陣列等，感應水面上下的船舶，還有偵知空中相關飛機與航機動態。

▼中國設置在黃海上的巨型鋼結構物，擁有直升機停機坪，規模堪稱小型人工島。（圖／skyfi.com）



事實上，中國在黃海的相關行為，韓國都有表達抗議，但中國方面是拒絕理會。據了解，今年2月26日，南韓派出1422噸的海洋調查船「寰宇號」，前往離於島（中方稱蘇岩礁）海域，調查中國所設置、宣稱是漁業輔助設施（養殖場）的巨型鋼結構物「深藍1、2號」。

不過，中國海警局卻派出搭乘2艘橡皮艇的4名要員試圖靠近持刀威脅，阻止韓方人員向海面投入調查裝備；而南韓海警也派出艦艇前往現場應對，與中國海警對峙長達2個小時。

根據南韓情報當局指出，中國今年初在黃海設置的結構物，是直徑50公尺、高50公尺以上移動型鋼結構，去年（2024）4到5月也已在鄰近海域設置2個類似鋼結構物。

▼中國在黃海設置的「深藍2號」頂端的監視塔，底部則沉入海底。（圖／南韓國會議員嚴泰永）



至於中國加速黃海內海化政策的目的，國安官員歸納成3個重點：第一，中國意在抹除「中韓」在黃海的中線，中國在台海也在做類似的事情，他們不想承認有這條線跟範圍。

第二，中國把黃海納入首都圈的防衛縱深。國安官員表示，首都圈是「渤海」的海灣，北京在渤海的西北邊；因此，當黃海納入防衛縱深，就壓縮了日韓的防衛縱深。

他表示，在日本、韓國都有美軍駐軍，中國此舉防堵了駐日、韓的美軍，對他們可能行動制肘時，可以有相關動作，以壓縮日韓的防衛縱深，或是未來採取攻擊日韓時，對方可以缺乏防衛縱深。最後，國安官員表示，中國就是參考南海、東海的經驗，以常態化存在，來形成後續法律戰的效果。

▼中共5月份在全島鏈進行極限施壓，其海軍、海警船在第一島鏈分佈示意圖；其中，中共在黃海設立諸多「大型訂製設施」，其理由為漁業使用，但情資顯示含有軍事用途，未來不排除可壓縮日韓，乃至駐地美軍的防衛縱深。（圖／政治中心、AI協助製圖）

