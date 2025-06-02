幕後／共軍70船艦＋2航母！全島鏈部署圖曝　5月大操兵一次看

▲中共5月份在全島鏈進行極限施壓，其海軍、海警船在第一島鏈分佈示意圖。（圖／政治中心、AI協助製圖）



政治中心／台北報導

中共解放軍自5月1日以來，一整個月在第一島鏈的軍事動作相當大，派出海軍、海警船超過70艘船艦，且包括二個航母戰鬥群，範圍擴及「全島鏈」（黃海、東海、台海、南海），進行全島鏈的極限施壓。中共除了意在展現對全島鏈的控制企圖與能力，也有意將相關行為常態化，加速島鏈「內海化」政策的進程。《ETtoday新聞雲》特別彙整中共5月份的各項軍事與複合型灰色地帶襲擾作為。

中共5月「全島鏈」極限施壓 雙航母遼寧、山東都出海

整體而言，一位國安官員表示，自5月1日至28日的觀察，從黃海、東海、台海到南海，中共在進行「全島鏈」的極限施壓。

在中共解放軍的行動方面，自5月1日至27日，主要透過平時的聯合戰備警巡，甚至包括有命名或沒有命名的演習，加上灰色地帶襲擾作為，也一直在進行當中。

5月11日，中國發布新時代國家安全白皮書，內容強調國家政權、主權統一跟領土完整是核心利益。國安官員指出，可以觀察到5月11日、18日與27日，中共以主、輔戰機，包括電子戰、反潛機、無人機等，大概70多架次出海，配合各式中共船艦，執行聯合戰備警巡，其中有40架次進入台灣的應變區。

接著，在海軍方面，東部戰區的海軍主要在執行遠海長航訓練，5月16日通過宮古海峽水道，進到西太平洋，也就是台灣東部海域，執行所謂海空的聯合演訓。

在5月20日，也正是總統賴清德執政滿一周年的當天。國安官員表示，中共的73集團軍在福建東南沿海，進行「兩棲登陸演訓」，執行科目包括障礙突破、登陸作戰戰術等。

接著，5月25日、26日，中共航母遼寧艦戰鬥群，首次在東海進行戰機起降，接著從東海航經宮古海峽進到台灣東部海域；而據了解，中共055無錫艦（舷號104）、055南昌艦（舷號101）、052D南京艦（舷號155）、太原艦（舷號131）、054A安陽艦（舷號599）、齊齊哈爾艦（舷號121），都在遼寧號周邊護航。

在5月29日後，中共052D宿州艦（舷號158）、054A寶雞艦（舷號534）也緊隨其後，穿越沖繩與宮古島南下，加入航母遼寧艦戰鬥編隊。

對於遼寧艦在東海進行戰機起降等相關軍事動作，國安官員表示，這個動作是有一定程度的威嚇性跟挑釁行為；與此同時，中共另一艘航空母艦山東號也在南海的水域，進行演訓，至於第三艘航母福建號，也是在這個月進行第8次的海上測試。

▼中共5月份在全島鏈進行極限施壓大事紀。（圖／政治中心、AI協助製表）



灰帶襲擾3樣態 派海警船、三無船、偷渡客

除了上述中共解放軍的軍事作為，中國的灰色地帶騷擾也沒有停止。國安官員指出，海警船持續進入台灣周邊海域、外離金門與馬祖水域，甚至也侵擾韓國島礁、菲律賓島礁，還與日本船艦發生衝突。

另外，中國近期屬於「休漁季」，但國安官員表示，中共還是有30多艘的「三無船」，在5月19日入侵澎湖西南海域，進行越界撈捕。他觀察，這是有組織的，而且是組織漁民來進行的灰色地帶襲擾，「他們自己在這個時間點是不抓魚的，但放三無船來台灣侵擾」。

除了海警船、三無船之外，在5月15日、16日、20日與23日，台灣周邊都出現中國偷渡客。國安官員表示，他們以各種方式，好比乘坐橡皮艇、泳渡等方式偷渡，研判是刻意刺探台灣的海防，或是建立台灣海防疏失的印象，對台灣產生認知影響與操作。

全島鏈破70船艦施壓3目的 加速「內海化」政策進程

針對中共5月份在全島鏈的極限施壓目的，一位國安高層官員分析，首先5月正好是總統賴清德執政滿一周年，各界知道他會有相關的談話，中共藉故升高態勢，可以因為賴清德講了什麼話，來進行什麼樣的動作。

另一方面，由於中共在國際外交場域上，在重要會面的前後，都有升高軍事壓力的慣例。國安高層表示，6月初新加坡有一個大活動，就是「香格里拉論壇」，中國無法派出國防部長參與，而此同時，中共的兩個航母戰鬥群正在往南邊走，「目前先不預設前提，但可以注意到這件事」。

第二個目的，國安高層說，中共意在展現全島鏈的控制企圖與能力。他說，過去中共在島鏈間的行為，不論是「反介入」、「拒止外軍」戰術動作，其實中國的目的是在彰顯，他們在區域內完全的控制，還有軍事存在。

第三個目的，國安高層表示，其實就是上述行為的「常態化」，他們要打破既有的國際規則，並且強化法律戰效果。他舉例，中國海警船在金門、馬祖的作為，同樣在發律賓島礁、釣魚台周邊、韓國周邊離島，都有類似的軍事存在，以及常態性執法。

總體而言，國安高層指出，中國5月份在全島鏈的極限施壓，從黃海、東海、台海到南海，平均50到70艘的各式船艦、公務船，數百次的軍機襲擾。他透露，中共5月份的相關動作「更加挑釁」，包括直升機直接闖入釣魚台領空，艦艇進入相關國家領海，用飛機直接在韓國蘇岩礁上空穿越，這些都是高度挑釁的作為；他認為，這些作為正是在加快第一島鏈「內海化」的政策進程。

中共強化黃海內海化政策 強硬設12座軍用海上設施

國安官員表示，韓國有一個防空識別區，在東海上有一條線，正好是中國、韓國水域的中間線，雖然沒有稱之為中線，但實務上跟防空識別、主權訴求上，韓國在中線上有一些權益在，而且中韓在2000年開始，有暫定的執法區。

國安官員指出，根據聯合國海洋法公約，各國都可以在領海外側200海浬設定經濟海域，而這就是兩邊重疊的部分，中韓雙方在2001年，同意劃定暫定措施水域，禁止在這個海域設置漁業以外，開發海底資源。

但是，中國近來在黃海設立「大型訂製設施」，名目上說是要抓魚、海洋研究。國安官員表示，2022年4月時，中國設置有混凝土的結構物，以漁業輔助措施的理由「強行設置」；接著，2024年4月，又設立了2個鋼架結構，今年又持續新設各種海上設施。

國安官員指出，5月11日中國發布的新時代國家白皮書中，有談及強化海洋主權，根據情資顯示，中國3月時，軍委會通過加速黃海內海化方案。他說，內海化政策是包括黃海、東海、台海和南海，而上述部分是針對黃海。

「預計今年（2025）結束前，黃海要設立12個海上設施」。國安官員表示，這些都是以漁業輔助當理由，可是情資顯示，設施當中都包含「軍事用途」，包括直升機起降、海上海下觀測儀器、水下雷達、聲波感測陣列等，感應水面上下的船舶，還有偵知空中相關飛機與航機動態。

▼中國設置在黃海上的巨型鋼結構物，擁有直升機停機坪，規模堪稱小型人工島。（圖／skyfi.com）



事實上，中國在黃海的相關行為，韓國都有表達抗議，但中國方面是拒絕理會。據了解，今年2月26日，南韓派出1422噸的海洋調查船「寰宇號」，前往離於島（中方稱蘇岩礁）海域，調查中國所設置、宣稱是漁業輔助設施（養殖場）的巨型鋼結構物「深藍1、2號」。

不過，中國海警局卻派出搭乘2艘橡皮艇的4名要員試圖靠近持刀威脅，阻止韓方人員向海面投入調查裝備；而南韓海警也派出艦艇前往現場應對，與中國海警對峙長達2個小時。

根據南韓情報當局指出，中國今年初在黃海設置的結構物，是直徑50公尺、高50公尺以上移動型鋼結構，去年（2024）4到5月也已在鄰近海域設置2個類似鋼結構物。

▼中國在黃海設置的「深藍2號」頂端的監視塔，底部則沉入海底。（圖／南韓國會議員嚴泰永）



至於中國加速黃海內海化政策的目的，國安官員歸納成3個重點：第一，中國意在抹除「中韓」在黃海的中線，中國在台海也在做類似的事情，他們不想承認有這條線跟範圍。

第二，中國把黃海納入首都圈的防衛縱深。國安官員表示，首都圈是「渤海」的海灣，北京在渤海的西北邊；因此，當黃海納入防衛縱深，就壓縮了日韓的防衛縱深。

他表示，在日本、韓國都有美軍駐軍，中國此舉防堵了駐日、韓的美軍，對他們可能行動制肘時，可以有相關動作，以壓縮日韓的防衛縱深，或是未來採取攻擊日韓時，對方可以缺乏防衛縱深。最後，國安官員表示，中國就是參考南海、東海的經驗，以常態化存在，來形成後續法律戰的效果。

▼中國設置在離於島海域的巨型鋼鐵結構物，以鑽井平台為基礎打造。（圖／南韓國會議員嚴泰永）

