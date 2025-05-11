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剛籲停火就遇襲！俄清晨突襲烏克蘭　108架無人機狂轟

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯在11日清晨攻擊烏克蘭。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

俄羅斯在11日凌晨對烏克蘭多地發動大規模無人機空襲，儘管俄方先前宣布為期三天的「勝利日」臨時停火，但實際攻擊行動仍持續進行。根據烏克蘭空軍統計，俄軍自凌晨2時起從多個方向發射共108架攻擊型無人機與誘餌無人機，烏軍成功攔截其中60架，其餘41架誘餌無人機雖脫離雷達監控，所幸未造成具體損害。

綜合外媒報導，基輔州布羅瓦里區一名70歲男子在空襲中情緒失控，經診斷為急性壓力反應，已送醫治療。奧布希夫區亦有5棟私人住宅與一間夏季住宅受損，未波及關鍵基礎設施。另據蘇梅州政府通報，俄軍在過去一天內對當地14個社區、共31處聚落展開超過100次攻擊，動用近10枚制導空投炸彈、30架FPV攻擊無人機，以及超過70枚多管火箭彈，還有30次無人機投擲手榴彈攻擊，甚至有俄軍直升機發射10枚火箭彈。雖未傳出人員傷亡，但多棟民宅及非住宅設施遭破壞。

這波襲擊發生之際，俄羅斯對外表示，已邀請烏克蘭自5月15日起在伊斯坦堡展開直接談判。總統普丁雖強調「願在無條件下協商」，卻拒絕歐美及烏方所提的「無條件停火」提議。烏克蘭總統澤倫斯基與歐洲多國領袖於5月10日共同呼籲，自5月12日起實施為期30天的無條件停火。該提案獲美國總統川普支持。歐美警告，若俄方拒絕，將加碼對俄羅斯的制裁行動。克里姆林宮發言人佩斯科夫則回應，俄方仍在「考慮」此提議，並強調拒絕「任何外來壓力」。

英國、德國、法國及波蘭4國領導人10日訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基展開會晤，並透過電話與美國總統川普討論和平問題。會晤結束後，烏克蘭政府隨即發布聲明，烏克蘭和盟友們同意從12日開始無條件停火30天，若俄羅斯不遵守，將面臨大規模制裁，並指出川普已表態支持。

英國首相施凱爾在基輔的記者會上說：「我們所有人和美國都在這裡呼籲普丁，如果他真的想要和平，那麼他有機會表現出來了」、「不再有如果或但是，不再有條件和拖延。」

烏克蘭外交部長西比哈10日也在社群平台X表示，五國領導人與美國總統川普進行了一場「成果豐碩」的通話，「烏克蘭及所有盟友已準備從12日開始在陸、海、空全面實現至少30天無條件停火」，強調如果俄羅斯同意並能有效監督，保持停火和建立信任措施，可以為和平談判鋪平道路。

目前，俄羅斯尚未對無條件停火提案做出明確回應。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄方仍在「考慮」此提議，並強調拒絕「任何外來壓力」。國際社會密切關注俄羅斯的下一步行動，期望能透過停火為和平談判創造有利條件。
 

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