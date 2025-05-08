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巴基斯坦「第2大城」驚傳爆炸聲！　3大機場全面停飛

▲▼巴基斯坦第二大城、旁遮普省省會拉合爾，一座清真寺遭到印度空襲炸毀。（圖／路透）

▲巴基斯坦拉哈爾一座清真寺，遭到印度空襲炸毀。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

印度與巴基斯坦爆發近20年來最嚴重暴力衝突，巴基斯坦第2大城拉哈爾（Lahore）8日傳出爆炸聲，軍方宣稱在多個地點一共擊落12架無人機。與此同時，該國3座機場也宣布暫停營運。

路透、印度時報等外媒報導，拉哈爾傳出巨大爆炸聲，巴基斯坦軍方發言人喬杜里（Ahmed Sharif Chaudhry）則表示，印度對該國境內多個地點發射以色列製造的哈洛普無人機（Harop drones），包括2座大城市喀拉蚩（Karachi）、拉哈爾，當局已經派人前往蒐集殘骸，並且警告印度「將為這種赤裸裸的侵略付出高昂代價」。

與此同時，巴基斯坦機場管理局（PAA）宣布，喀拉蚩、拉哈爾、錫亞爾科特（Sialkot）3座機場停止營運，其中拉哈爾與錫亞爾科特的機場，在當地時間8日中午12時以前，所有航班都無法起降。由於禁飛令，巴基斯坦國內與國際航班都被影響，乘客被要求自行聯繫航空公司，以獲得最新資訊。

▲▼2025年5月1日，巴基斯坦部隊在拉哈爾（Lahore）附近、與印度接壤邊境的檢查哨站。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴基斯坦軍方在拉哈爾（Lahore）附近、與印度接壤邊境的檢查哨站攔截汽車。（圖／達志影像／美聯社）

4月22日，印度控制的克什米爾「巴哈甘」（Pahalgam）遭遇恐怖攻擊，導致26名遊客喪命，印度遂於本月7日發起三軍聯合的「辛多爾行動」（Operation Sindoor），空襲巴基斯坦、巴基斯坦控制的克什米爾地區一共9個地點，宣稱是為了瓦解「恐怖主義基礎設施」。

不過，巴基斯坦始終否認涉案，並且形容印度的襲擊是「無端的」。總理謝里夫（Shehbaz Sharif）直批，「令人髮指的侵略行動，不會逍遙法外。」

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