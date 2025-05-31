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在家煮飯「遭鱷魚拖走」　懷胎8月孕婦淹死！家人目睹崩潰

鱷魚。（圖／CFP）

▲ 穆妮拉在家中煮飯時遭鱷魚攻擊。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼北加里曼丹省發生悲劇，一名懷有8個月身孕的女子在自家廚房做飯時，竟遭鱷魚襲擊拖入水中，最終不幸喪命，疑似因當地洪水氾濫，鱷魚才會闖入民宅攻擊，引發附近居民恐慌。

根據《每日郵報》，28歲孕婦穆妮拉（Munirah）住在一間高腳屋，但在附近的曼布魯河（Mambulu River）因暴雨決堤後浸泡在洪水中，當時她便在淹水的家中廚房準備午餐，未料一隻鱷魚突然闖入，狠狠咬住她的腿後不斷翻滾。

妹妹安娜瑪莉亞（Ana Maria）聽見穆妮拉痛苦尖叫，連忙跑來便看見穆妮拉緊抓著樹枝求生，她見狀急忙去找武器想擊退鱷魚，但回到現場時，穆妮拉已被拖進水中。

村民們立刻沿曼布魯河展開搜救，持獵槍試圖驅趕鱷魚，但鱷魚躲進水中不見蹤影，約半小時後穆妮拉浮出水面時已明顯死亡。當地警方證實，她是因鱷魚攻擊導致溺斃，因身懷8月身孕，根本無力抵抗。

印尼1999年將鹹水鱷列為保育類動物，禁止任意捕殺。專家也指出，過度捕撈、土地開發與錫礦開採導致鱷魚棲息地遭破壞，加上洪災頻傳，使牠們更頻繁出現在人類活動區域。

據統計，2023年印尼共通報179起鱷魚攻擊事件，其中92人死亡，居全球之冠，使得民眾與專家紛紛呼籲政府出手干預。

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