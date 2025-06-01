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《做工的人》曾取景！50年台中水湳天橋拆除　網嘆童年跟著離開了

▲水湳天橋 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲矗立在台中水湳市場旁超過半世紀之久的水湳天橋走入歷史，市府已在端午連假期間拆除 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

矗立在水湳市場旁半世紀之久，對許多老台中人是經典記憶的中清路、大鵬路天橋，每每看到天橋，就知道水湳已經到了、故又稱水湳天橋，過往也曾是電影《做工的人》取景畫面之一；在台中市政府規劃下，已在端午連假拆除完畢，且進度超前，今天正式通車。

▲水湳天橋 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲水湳天橋拆除首日曾遇狀況，但無損工程進度 。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

台中市建設局原訂花4天完成的中清路與大鵬路口天橋拆除作業，中間雖然一度發生首日吊掛樓梯時，撞到附近住家屋簷以及看板，但仍無損工程進度，最後進度超前，提早一天、於三天內順利拆除完成，今天上午前開放通車。建設局長陳大田表示，此項工程不僅展現市府效率，也將提供市民更安全、友善的行人通行環境。

水湳天橋不僅是附近居民、學生過往重要的通行天橋，昔日知名電影《做工的人》拍攝時也曾到水湳天橋取景；有網友也在網路發言感慨，「拆掉我難過，好像童年也跟著離開了。」

▲水湳天橋 。（圖／記者游瓊華翻攝）

陳大田表示，中清路大鵬路天橋使用年限已久，影響視覺景觀與通行便利性，且造成行人通行不便，經評估後規劃拆除並同步進行人行道拓寬、行穿線退縮、行人停等區優化與無障礙設施整建。拆除作業於5月29日深夜啟動，施工團隊在5月31日晚間一口氣完成兩側主梁吊離作業，大幅壓縮工期，提前一日完成任務，未來將持續推動友善通行環境。

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