金錢豹酒女撞死人將假釋　家屬「放棄千萬債權」給生路讓她潰堤

▲台中金錢豹酒店女（右）酒駕撞死陳姓烘焙師，將假釋出獄。（圖／翻攝自雅妃烘焙坊；顏女臉書）



記者許權毅／台中報導

2017年在金錢豹酒店服務的女子顏子娠凌晨吸毒、酒駕撞死烘焙師陳育邦，判刑9年。陳的姊姊與顏女以書信保持聯絡，雖無法放下悲痛，但樂見顏女有悔改之心，近期顏女將假釋，家屬原可提出約千萬民事賠償，至今尚未處理，加上過程繁瑣，家屬決定「給她一條生路」，讓顏女在信中表達內疚。

顏女2017年11月14日酒後駕著白色賓士，在台中市文心路、西屯路闖紅燈，撞上綠燈直行的陳姓烘焙師，陳男送醫後宣告不治，而她肇事逃逸，警方旋即在距現場600公尺處逮捕她及車上的2名乾弟，3人一開始諉稱駕駛是一名叫小胖的男子，肇事後丟下他們自己跑掉，但被監視器畫面打臉，顏女二審被判處9年半定讞，依類似案件而言，屬於刑期較重，陳男家屬當時也表達對法院認同。

顏女服刑期間，陳的姊姊大多會寄信給顏女，陳家人雖難以放下陳育邦年輕生命離世，但願意跟顏子娠深聊，希望顏女能往好的方向走。

今（1）日原本是陳育邦32歲生日，陳姊依舊在臉書上分享與顏女書信內容。陳家人先前得知，顏女已經提出假釋，刑期即將要結束，但還有民事求償約1000多萬尚未處理，但法律上較為繁雜，且因強制執行應該民事判決出爐內5年聲請，顏女大可抗辯已經超過時效。

陳姊提及，「我站在『即便投入的比收回得多，仍要做這個動作，而不是自認倒霉吞下去，讓所有加害者學會只要擺爛就可以避開責任』雖然，堅持這個立場讓姊姊我很痛苦，我不想再處理這些破事，但凡爸媽願意，姊姊我認為我們必須要做。」

不過，陳爸認為過程太過麻煩，且時效若過了就算了，也希望「給她一條生路」，陳姊告知顏女此事，希望她出獄後能找機構幫忙，重歸社會，並說「妳已自由，卻罪無可赦，我和我爸媽這一生不會原諒妳，但是我們陳家樂意見到妳悔改。妳努力悔改，我們努力放下。妳有我的地址，我卻沒有妳的，如果有任何想說的，我的信箱一直都在。」

▲▼顏女回信表達懺悔。（圖／翻攝臉書／Yuffie Patisserie - 雅妃烘焙坊）



顏女回信表示，看完第一張信已經內疚潰堤，是告訴我伯父伯母放棄了千萬債權對我的綑綁，若有心彌補，就有餘力捐款或是公益相關服務，會這麼做，雖然看到你們這一生無法原諒我，心好痛，但是站在你們的立場想，至少你們還願意看見我的悔改。

顏女說，每當姊姊提起筆要寫給我，一定很沉重、非常不容易，我何德何能能讓一個受害家屬對我放棄千萬債權綑綁，甚至鼓勵我往光明前進，謝謝你的信箱一直都會在，對我來說，已經足夠有前進的力量了，也答應過姊姊會在未來過得如何，提醒自己莫忘初衷。