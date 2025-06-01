　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金錢豹酒女撞死人將假釋　家屬「放棄千萬債權」給生路讓她潰堤

▲▼台中金錢豹女酒駕撞死烘焙師。（圖／翻攝自雅妃烘焙坊；顏女臉書）

▲台中金錢豹酒店女（右）酒駕撞死陳姓烘焙師，將假釋出獄。（圖／翻攝自雅妃烘焙坊；顏女臉書）

記者許權毅／台中報導

2017年在金錢豹酒店服務的女子顏子娠凌晨吸毒、酒駕撞死烘焙師陳育邦，判刑9年。陳的姊姊與顏女以書信保持聯絡，雖無法放下悲痛，但樂見顏女有悔改之心，近期顏女將假釋，家屬原可提出約千萬民事賠償，至今尚未處理，加上過程繁瑣，家屬決定「給她一條生路」，讓顏女在信中表達內疚。

顏女2017年11月14日酒後駕著白色賓士，在台中市文心路、西屯路闖紅燈，撞上綠燈直行的陳姓烘焙師，陳男送醫後宣告不治，而她肇事逃逸，警方旋即在距現場600公尺處逮捕她及車上的2名乾弟，3人一開始諉稱駕駛是一名叫小胖的男子，肇事後丟下他們自己跑掉，但被監視器畫面打臉，顏女二審被判處9年半定讞，依類似案件而言，屬於刑期較重，陳男家屬當時也表達對法院認同。

顏女服刑期間，陳的姊姊大多會寄信給顏女，陳家人雖難以放下陳育邦年輕生命離世，但願意跟顏子娠深聊，希望顏女能往好的方向走。

今（1）日原本是陳育邦32歲生日，陳姊依舊在臉書上分享與顏女書信內容。陳家人先前得知，顏女已經提出假釋，刑期即將要結束，但還有民事求償約1000多萬尚未處理，但法律上較為繁雜，且因強制執行應該民事判決出爐內5年聲請，顏女大可抗辯已經超過時效。

陳姊提及，「我站在『即便投入的比收回得多，仍要做這個動作，而不是自認倒霉吞下去，讓所有加害者學會只要擺爛就可以避開責任』雖然，堅持這個立場讓姊姊我很痛苦，我不想再處理這些破事，但凡爸媽願意，姊姊我認為我們必須要做。」

不過，陳爸認為過程太過麻煩，且時效若過了就算了，也希望「給她一條生路」，陳姊告知顏女此事，希望她出獄後能找機構幫忙，重歸社會，並說「妳已自由，卻罪無可赦，我和我爸媽這一生不會原諒妳，但是我們陳家樂意見到妳悔改。妳努力悔改，我們努力放下。妳有我的地址，我卻沒有妳的，如果有任何想說的，我的信箱一直都在。」

▲▼ 。（圖／翻攝臉書／Yuffie Patisserie - 雅妃烘焙坊）

▲▼顏女回信表達懺悔。（圖／翻攝臉書／Yuffie Patisserie - 雅妃烘焙坊）

▲▼ 。（圖／翻攝臉書／Yuffie Patisserie - 雅妃烘焙坊）

顏女回信表示，看完第一張信已經內疚潰堤，是告訴我伯父伯母放棄了千萬債權對我的綑綁，若有心彌補，就有餘力捐款或是公益相關服務，會這麼做，雖然看到你們這一生無法原諒我，心好痛，但是站在你們的立場想，至少你們還願意看見我的悔改。

▲▼ 。（圖／翻攝臉書／Yuffie Patisserie - 雅妃烘焙坊）

顏女說，每當姊姊提起筆要寫給我，一定很沉重、非常不容易，我何德何能能讓一個受害家屬對我放棄千萬債權綑綁，甚至鼓勵我往光明前進，謝謝你的信箱一直都會在，對我來說，已經足夠有前進的力量了，也答應過姊姊會在未來過得如何，提醒自己莫忘初衷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 2 2276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
罷免吳沛憶告急　李孝亮、翁曉玲合體批「國民黨議員沒在送件」
「給她一條生路」放棄千萬賠償　金錢豹酒店女潰堤
限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺
尋找「桃園2位善良妹妹」　醫感動：希望可以私訊我

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東8旬翁以為妻失蹤急奔派出所　警及時找到人讓他安心

高雄白車凌晨撞分隔島側翻　駕駛疑精神不濟釀禍

憲兵虐貓拍片辯「記錄生活」：牠是被車撞死的　家中1貓1狗被帶走

金錢豹酒女撞死人將假釋　家屬「放棄千萬債權」給生路讓她潰堤

台南民宅火警！2童逃出…阿嬤一度困陽台　客廳淪焦黑廢墟

快訊／2男大生今晨騎車自撞雙亡　監視器影片曝

快訊／連假死劫！　2男大生疑自撞電桿雙亡

三峽78歲翁亡　律師預言結局：事情還不會結束

剛退役憲兵涉虐貓致死還PO網　退伍當天遭警營區外逮人

嫌犯拒檢逃逸！桃園警方回現場勘查　竟破獲毒品原料

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

池昌旭高雄當MC　大秀中文：水辣～

【端午節改立車？】台南小客車突失控！　90度側翻躺在路中央

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【兇手是誰？】爸查不明番茄齒印遭萌娃用「醉漢式」拒檢

【被誰狠K？】馬斯克右眼驚見瘀青！　本人笑曝真相

屏東8旬翁以為妻失蹤急奔派出所　警及時找到人讓他安心

高雄白車凌晨撞分隔島側翻　駕駛疑精神不濟釀禍

憲兵虐貓拍片辯「記錄生活」：牠是被車撞死的　家中1貓1狗被帶走

金錢豹酒女撞死人將假釋　家屬「放棄千萬債權」給生路讓她潰堤

台南民宅火警！2童逃出…阿嬤一度困陽台　客廳淪焦黑廢墟

快訊／2男大生今晨騎車自撞雙亡　監視器影片曝

快訊／連假死劫！　2男大生疑自撞電桿雙亡

三峽78歲翁亡　律師預言結局：事情還不會結束

剛退役憲兵涉虐貓致死還PO網　退伍當天遭警營區外逮人

嫌犯拒檢逃逸！桃園警方回現場勘查　竟破獲毒品原料

美防長最強硬表態！　「有川普盯著」中共不會侵略台灣

CASETiFY推客製化行李箱　機場轉盤一眼就鎖定

屏東8旬翁以為妻失蹤急奔派出所　警及時找到人讓他安心

活塞鎖定補強「三分中鋒」　2熱門長人為首選

朱立倫稱罷原民立委最容易卻宣告失敗　陳瑩：死亡連署究責到底

華為余承東暗酸小米　汽車靠流量賣爆「產品不那麼好」

高雄白車凌晨撞分隔島側翻　駕駛疑精神不濟釀禍

大巴黎首奪歐冠冠軍！　5比0海電國米寫隊史最強一夜

憲兵虐貓拍片辯「記錄生活」：牠是被車撞死的　家中1貓1狗被帶走

被前妻家暴留陰影！台南Josh：看見異性會浮現抓狂畫面

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

社會熱門新聞

台中髮型師忍不住口交男客人　傳訊：先跟你說抱歉

副駕駛國道上睡覺挨罰！警方解釋

快訊／2男大生今晨騎車自撞雙亡　監視器影片曝

舅舅深情照顧外甥長大！法官動容裁准收養

快訊／連假死劫！　2男大生疑自撞電桿雙亡

三峽78歲翁亡　律師預言結局：事情還不會結束

快訊／三峽車禍奪3命！　78歲肇事翁今不治

重慶南路無照翁轉普通病房！警要查這件事

剛退役憲兵涉虐貓致死還PO網　退伍當天遭警營區外逮人

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

嫌犯拒檢逃逸！桃園警回現場　破獲毒品原料

三峽肇事歲翁不治可轉向遺族求償？律師給答案

即／三峽車禍78歲肇事者不治　妻兒哀傷認屍

獨／男挑戰林道摔地不治　全地型登山車曝光

更多熱門

相關新聞

台中髮型師忍不住口交男客人　傳訊：先跟你說抱歉

台中髮型師忍不住口交男客人　傳訊：先跟你說抱歉

一名台中吳姓男髮型設計師，2023年間受男客人邀請到其住處剪髮，未料竟在男客熟睡時拉下對方內褲進行口交，事後還用手機照明清理，遭對方報警提告。台中地院一審認定吳男趁機性交罪成立，判處3年2月徒刑。吳男不服提起上訴，台中高分院二審認為他已與對方和解，懊悔態度明顯，酌情減刑改判1年10月、緩刑4年，免於入獄。

台中男持水果刀走進府會園區遭裁罰

台中男持水果刀走進府會園區遭裁罰

導盲犬上公車司機竟要求「裝籠子」　乘客贊聲

導盲犬上公車司機竟要求「裝籠子」　乘客贊聲

台中毒駕包手哥撞死人！荒謬理由求交保

台中毒駕包手哥撞死人！荒謬理由求交保

即／端午節不平靜！台中公寓冒大火

即／端午節不平靜！台中公寓冒大火

關鍵字：

台中金錢豹女子酒店顏子娠陳育邦烘焙師

讀者迴響

熱門新聞

台中髮型師忍不住口交男客人　傳訊：先跟你說抱歉

4縣市強風特報！南部雷雨、陣雨連發

快訊／8級強風擴大　午後全台變天「雨最多」地區曝

台男世壯運跳水炸出驚人水花　身分被認出

副駕駛國道上睡覺挨罰！警方解釋

快訊／2男大生今晨騎車自撞雙亡　監視器影片曝

尋找「桃園2位善良妹妹」　醫感動：希望可以私訊我

蕭煌奇唱一半「台上當眾打起來」！

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

荷蘭Haribo軟糖驗出大麻　食藥署：即起禁止輸台

舅舅深情照顧外甥長大！法官動容裁准收養

中國殲10擊落法國飆風　官方低調回應了

么兒遭判刑...羅時豐終於露面：不來就不是人

在家煮飯遭鱷魚拖走！　懷胎8月孕婦淹死

限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺

更多

最夯影音

更多

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

池昌旭高雄當MC　大秀中文：水辣～

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面