台中髮型師忍不住口交男客人　傳訊：先跟你說抱歉

▲男客驚醒發現下體被吳男手機照射，立刻報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

一名台中吳姓男髮型設計師，2023年間受男客人邀請到其住處剪髮，未料竟在男客熟睡時拉下對方內褲進行口交，事後還用手機照明清理，遭對方報警提告。台中地院一審認定吳男趁機性交罪成立，判處3年2月徒刑。吳男不服提起上訴，台中高分院二審認為他已與對方和解，懊悔態度明顯，酌情減刑改判1年10月、緩刑4年，免於入獄。

案發經過

判決書指出，事件發生於2023年3月30日晚間，吳男受邀至男客住處理髮，深夜1時許結束後應邀留宿。男客熟睡期間，吳男趁其無法抗拒之際進行口交，男客驚醒發現下體被吳男手機照射，立刻報警處理。

否認犯意 但訊息道歉成關鍵證據

一審審理期間，吳男否認趁機性交，聲稱是男客先有挑逗行為，並稱自己開手機燈只是為了「清理」對方。不過，法院認為他後續傳訊息中明言「我先跟你說抱歉，沒經過你的同意，在你熟睡的時候幫你吹」，又在對話中多次道歉、自責，足以認定其行為已構成乘機性交罪。

和解賠償、從事志工 獲酌情減刑

進入二審後，吳男改變態度認罪，並與對方達成和解，同意賠償65萬元，其中35萬元已於今年5月6日當場給付，餘款分期償還。他強調已深感懊悔，無前科且積極投入志工服務，希望法官給予改過自新的機會。

台中高分院考量其認罪態度與賠償誠意，引用《刑法》第59條「犯罪情狀顯可憫恕」條款，認定雖觸犯最輕本刑為3年起，但有量刑過重之虞，最終改判1年10月，緩刑4年，全案仍可上訴。



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