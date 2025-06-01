台中小夫妻惡虐未滿月娃！指甲掐腹、頭撞牆...終生腦傷難復原

▲台中一對新手爸媽虐待不滿1個月大的嬰兒，造成終生腦傷，近日被檢方起訴。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者許權毅／台中報導

台中一對小夫妻去年8月生下一子，並共同在神岡區租屋，結果2人照顧男嬰毫無耐心，輪番虐待男嬰，男嬰還未滿月，因傷多次被送醫，導致男嬰腦傷嚴重難以救治、難以復原。檢方近日依重傷害罪起訴，認為夫妻倆說詞反覆，女子看到證據才坦承犯行、男子至今否認，痛批孩子不能成為父母宣洩情緒的犧牲品。

檢警調查，22歲男子與23歲女子為夫妻，去年8月生下一名男嬰，9月12日中午時分，女子因孩子哭鬧，就以雙手指甲掐捏、按壓孩子雙臂，導致右手橈骨折、瘀傷等。女子發現孩子骨折後，才將人送去診所治療，又轉院到中國附醫，當晚出院帶回照顧。

隔日（13日）女子又因為孩子哭鬧，再以指甲掐捏孩子雙側腹部，並且以拉鍊外套帽緣處，甩打孩子軀幹數次，導致男嬰下腹部瘀傷。女子在當晚發現孩子有溢奶情況，將孩子送往中榮治療，約一周後（21日）才出院。

當時醫護人員指導夫妻倆照顧方式，經確認後，認為2人有能力照顧，才讓夫妻倆把孩子帶回家。結果才回家不久，換成男子動手大力搖晃孩子4、5次，甚至把孩子頭部往水泥牆撞擊2次。

女子在凌晨4點左右，發現孩子左側頭部異常，再度將孩子送往中榮治療，但孩子受有前額瘀傷、顱骨閉鎖性骨折、硬腦膜下腔出血等傷勢，院方發現受虐性腦傷情況，已經達到重大難治程度，影響腦部功能、運作，立即通報警方。

女子於檢方偵訊時辯稱，是因為幫孩子洗澡穿衣時，不小心拉扯過大，才會造成受傷。但檢方把傷勢照片拿出來，再配合鑑定醫師所述，女子才願意坦承犯行。

女子也說，9月21日凌晨，有聽到老公在房內發出「砰」聲響，回房間就發現孩子左額有明顯腫脹，約6至7公分。

男子第一時間辯稱，可能是騎車經過坑洞，導致孩子傷勢，或是太太照顧孩子、孩子走動造成的傷勢，甚至把指導社工拖下水，稱是社工拉到孩子手部所致。

直到今年初檢方偵訊時，男子雖坦承有客觀行為，但否認是自己要弄傷孩子，辯稱「我不是要刻意弄他，我也否認過失，我覺得我沒有刻意要讓孩子受傷。」

檢方訊問台中市政府家防中心社工，證明先前已有社工介入了解家庭狀況，夫妻若是對於育兒方式有疑問，並非沒有管道，也有指導員親自到家指導洗澡、使用嬰兒車方式等。

中國附醫兒童精神科主治醫師張鈺孜證稱，男嬰右手橈骨骨折不可能為夫妻拉扯所致，較可能是以手加壓，且孩子骨頭較有彈性，要力道夠大才會斷掉，比較像是蓄意虐性骨折，另外瘀傷比較像是身體虐待所致。

張鈺孜也指出，身上的痕條傷勢，不太可能是拍嗝，位置也不在拍嗝處，也不像是力道拿捏不當。另外頭部傷勢，若成年男性力道而言，一次就足以造成腦傷，或是搖晃速度快，就會造成受虐性腦傷，依榮總回函，傷勢可能造成孩子肢體障礙、認知或語言影響，合併癲癇、水腦或是情緒上問題。

中國附醫兒童醫院指出，男嬰年僅1個多月大，不可能有翻身能力造成如此嚴重傷勢，評估診斷應為身體虐待導致外傷性腦部創傷，且綜觀傷勢，有不止一次的虐待事件。

檢方認為，2人為年輕尚輕之小爸媽，妻子為中度智能障礙之人，孩子三度遭虐後，主動要求送醫治療，並非泯滅人性之人。不過，夫妻倆本應給予孩子安全、溫暖，卻因自身情緒失控、責任心薄弱，一再選擇暴力對待，無任何情堪憫恕之處。

檢方表示，夫妻倆手段越趨嚴重、惡劣，男子造成男嬰傷勢終生無法回復，尤其男子所造成危害重大，犯後否認犯行、態度不佳。近日依兒少法、重傷害罪起訴，檢方求處男子從重量刑、女子適當量刑。