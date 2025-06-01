咬他當運毒主謀！蕭明岳案「3共犯認了故意誣陷」　再審仍被打槍

▲蕭明岳案至今已10多年，近日提出再審仍遭台中高分院駁回。（圖／翻攝Facebook／民間司法改革基金會）



記者許權毅／台中報導

台中男子蕭明岳被控是販毒集團老大，自2013年上訴駁回遭判處無期徒刑，蕭明岳至今仍在台東服刑，但本案「證據」僅是其餘共犯供詞，爭議不小。5名共犯有3人翻供，坦承是誣陷蕭明岳，上月司改會提起再審，近日結果出爐，仍遭台中高分院駁回。

2011年，蕭明岳原本擔任房仲，被一群好友咬定，他是販毒運毒集團的首腦，但直接證據與物理證據均無法證明蕭明岳涉案，僅靠其餘共犯供詞，蕭明岳就遭判處無期徒刑，至今已經10多年，蕭明岳仍被關押在台東泰源監獄。

協助蕭明岳多年的義務律師邱顯智表示，本案沒有任何直接證據指出蕭明岳涉案，法官唯一依據只有其他共同被告的證詞，共犯間利用坐囚車期間串供。其中宋雲華、宋雲仙以及郭哲委都翻供證明蕭明岳是冤枉的，檢方認為是3人已經假釋出獄要來幫助蕭明岳，但並非如此。

▲蕭明岳爸媽與律師邱顯智為案奔走多年。（圖／ETtoday資料照）



聲請再審狀指出，本件認定蕭明岳有罪的證據，僅有共同被告梁嘉麟、郭哲委、宋雲華、宋雲仙以及呂昌駿之證述，無其他補強證據可證明，且主要證人宋雲華、宋雲仙於出獄後，再三表明蕭明岳為冤枉，當初是為了減刑故意誣陷蕭明岳。

蕭明岳律師邱顯智提出，宋雲仙於2011年審理期間證稱，梁嘉麟提出以30萬當報酬，要求宋雲華把責任推給蕭明岳。宋雲仙出獄後，接受監委調查本案時，也證稱蕭明岳未參與本案，實際主謀則是梁嘉麟，梁勸說卸責，以換取減刑，並且給予金錢，宋雲仙獲得假釋後，良心過意不去，才去找蕭明岳父母說出實情，還曾接受媒體訪問，坦承誣陷蕭明岳。

邱顯智列出15點案件中疑雲，其餘5名被告說詞彼此矛盾，甚至出現自身前後供述不一，要求依法提起再審，調查共同被告供述虛實，以免冤抑。

▲台中高分院近日仍駁回再審。（圖／ETtoday資料照）



台中高分院認為，原審綜合證述、卷證資料，所為論述與卷證相符，並無悖於經驗、論理以及證據法則，亦無矛盾情事。

再審理由狀提及之宋雲仙供述，於原判決時不存在，雖有刑事訴訟法之再審制度，但衡量實際諸多判決定讞後，被告仍不符求翻供，「古有上京告御狀，現則還向司法院、監察院甚至總統府陳情」，是我國特有民族性，翻供、鄉愿、迴護也是。

高分院認為，被告翻供也不是不能當成新事證，但足以動搖原判決確認的事實，應該受到更嚴格審查，兼顧理論跟實際，以免案件沒完沒了，也輕易破壞確定判決的安定性。

高分院指出，宋雲華在一直存有供述反覆情況，顯見會受到外在利誘，做出差異極大供詞。況且本案宋雲華已經執行完畢，自可翻供作出對聲請人有利供述。

高分院查，宋雲仙對蕭明岳不利證述，比對梁嘉麟等人於偵查、第一審證述，認為均吻合，應可採信，其餘供詞可能基於情誼有所瞻顧，或為迴護蕭明岳，與事實不符，不足憑採。宋雲仙於偵查時曾稱，蕭明岳為主謀，掌控所有工作，郭哲委也完全聽命於蕭。梁嘉麟則說蕭明岳曾要他咬一名「辜兄」是主謀，當初也是害怕、朋友之間有感情，才沒講出蕭明岳，直到被判刑才知道嚴重性，才說出蕭是主謀。

綜上，認定蕭明岳確為本件販毒集團成員，且居於主導地位無疑，難認定其餘共犯為求減刑而杜撰不實內容。

高分院表示，本件聲請人聲請再審之證據及理由，無非對原確定判決已詳為審酌及說明之證據資料，徒憑己見而為不同之評價，或對法院依職權取捨證據為質疑，所主張之事證，均非足以推翻原確定判決所認定犯罪事實之新事實及新證據，其再審之聲請為無理由，應予駁回。