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最久逃9年！5移工端午肚子餓　潛花蓮女家中蒸粽偷電…住橋下被逮

▲▼ 5名印尼籍失聯移工潛入民眾家中偷東西被逮。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲5名印尼籍失聯移工潛入民眾家中偷東西被逮。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

文／中央社

5名印尼籍失聯移工手機沒電又飢餓難耐，潛入民宅充電、蒸粽子果腹，不料被人發現倉皇逃逸；民眾報案疑遭竊，警方追查在玉里鎮鐵道橋下草叢逮捕，查出其中1人逃逸達9年。

花蓮縣警察局玉里分局今(1日)表示，玉里鎮金姓女子5月25日上午到其雇主位於大禹里的工作室時，發現有4男1女疑似外籍移工進入室內翻找物品，見有人前來，倉皇逃離現場。

金女發現屋內冰箱被翻動過，電鍋內還蒸煮多顆肉粽，隨即報警處理，警方趕抵現場採證時，在屋內發現一只遺留的黑色包包，內有一張過期居留證，初步研判為失聯移工所遺留。

警方立即展開追查，經訪查周邊鄰居，掌握嫌疑人可能逃逸路線，當日下午由分局長黃清暉率領7名警員，會同熟悉地形的里長與義警，前往花68線3.3公里處南側鐵道橋下展開地毯式搜索。

▲▼ 5名印尼籍失聯移工潛入民眾家中偷東西被逮。（圖／記者柯政誟翻攝）

現場發現大量民生用品散落於草叢間，警方研判為失聯移工臨時藏身據點；經埋伏圍捕，在草叢中查獲3人，另有2人躲入鄰近水溝內逃避查緝，仍被警方眼尖識破，一舉查獲5名嫌疑人。

警方調查，5名移工居留證均已過期，其中1人甚至逃逸長達9年。他們自稱在全台多地流竄，近日來到玉里尋找工作，並在鐵橋下搭建臨時棲身處。因手機沒電又飢腸轆轆，於是潛入民宅內充電並蒸煮肉粽，不料恰遇民眾返回行跡才曝光。

5人經警詢後，全數依入出國及移民法解送至內政部移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊處置，竊盜部分則另案函送花蓮地方檢察署偵辦。

▲▼ 5名印尼籍失聯移工潛入民眾家中偷東西被逮。（圖／記者柯政誟翻攝）

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