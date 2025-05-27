通緝犯見警車催油門狂逃！撞金爐被逮　車上搜出毒品、槍彈

▲▼王姓毒品通緝犯見見警車逃逸自撞，棄車逃逸仍被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄仁武分局員警25日晚間10時許巡邏經過鳥松區忠誠路，一部自小客車見警車靠近，竟突然加速駛離還沿路闖紅燈，員警察覺有異遂保持安全距離鳴笛示警受檢，駕駛王男（50歲）拒檢後，於鳳山區鳳松路自撞路旁三角錐及金爐後棄車徒步逃逸，此時支援警力抵達，在附近將王男逮捕，發現他是毒品通緝犯，也在車上起出毒品和槍彈。

員警巡邏時發現王男的車子原本正常行駛，後來一見到警車靠近，就心虛的加速逃逸，警車也隨即尾隨跟上，並鳴笛示警王男停車，但王男不但不停，還一路闖紅燈、變換車道，最後因為心慌，在鳳山區鳳松路自撞路旁三角錐及金爐後才停下車子。

王男自撞後，隨即棄車徒步逃逸，此時員警和支援警力已經趕到，隨即在車禍現場附近找到王男，警方發現王男正因毒品案遭到通緝，於是當場將他逮捕，警方隨後又在王男車上查獲海洛因、安非他命、依託咪脂煙油煙彈等多項毒品，還有火藥式手槍1支與子彈4顆，全案訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及毒品通緝移送歸案。

此外，針對王男闖紅燈、變換車道、拒檢等交通違規部分，也另外掣單舉發14張罰單，合計最高可處10萬9200元罰鍰，並吊扣駕駛執照6個月。