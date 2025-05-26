移工藤球友誼賽台南登場　黃偉哲盼打造幸福共融勞動城市

▲移工選手齊聚台南參加藤球比賽，現場氣氛熱絡，展現十足團隊默契。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025年移工藤球比賽」26日於台南熱鬧登場，由勞工局主辦、榮剛材料科技公司協辦，來自多國的移工選手齊聚一堂，在比賽中展現默契與活力，市長黃偉哲親自到場為選手加油，表示移工是城市發展不可或缺的一環，市府將持續透過多元活動促進文化交流、營造友善職場，讓台南成為移工「第二個家」。

勞工局長王鑫基指出，本次藤球賽不只是體育競技，更是促進彼此了解與文化融合的交流平台。除比賽活動外，市府亦推動「國際勞動力一家親」、「家庭類一家親」等系列聯誼活動，並編印四國語言版《移工樂活在台南》手冊，內容涵蓋旅遊、文化與在地資源資訊，協助移工平衡工作與生活，提升在地融入感與幸福感。

協辦單位榮剛材料科技公司長期深耕移工照顧措施，除了開設中文班、協助移工取得技能檢定證照，更響應政府政策推動中階移工留才計畫，積極舉薦優秀員工參與模範勞工選拔。廠區內也特設藤球場地、供應家鄉口味餐食，並定期發放禮品，落實工作與休閒兼顧，打造移工友善職場。

黃偉哲表示，台南是文化與產業兼容並蓄的城市，也將是包容與幸福勞動的典範。未來市府將持續辦理更多促進本國與外籍勞工交流的活動，並透過制度支持與企業合作，深化「尊重多元、攜手共融」的城市願景，讓每位在台南生活的移工都能感受到「家」的溫度。