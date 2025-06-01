今天中南部水氣多　下周滯留鋒籠罩連2天「雨炸全台」

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

今天西半部高溫33、34度，南台灣受西南風影響，有明顯雨勢。未來一周中南部水氣偏多，而周二至周四滯留鋒影響，各地天氣也都不穩定，要留意短延時強降雨，西半部及其他山區有局部大雨，其中，周二及周三全台都有陣雨或雷雨。

中央氣象署預報員陳姵安表示，今天南方雲系北移，雲量增加，西南風挾帶較多水氣，南台灣首當其衝，恆春半島昨晚起就有持續降雨。此外，目前台灣北方雲系也很多，明天起滯留鋒將逐漸往台灣移動，明晚到周二北台灣開始降雨，預計影響到周三。周四鋒面移動到巴士海峽，到周五前水氣仍偏多。

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陳姵安指出，今天南方雲系北移，南部、東南部有陣雨或雷雨，尤其午後山區有強烈雷陣雨，其他地區多雲到晴，午後留意雷陣雨。明天水氣略微減少，中南部為陣雨或雷雨，除了北部以外，各地都要留意午後雷陣雨，南部地區及中部山區有午後大雨。

她表示，周二至周三受鋒面影響，各地天氣不穩定，北部轉為陣雨，南部地區仍有雷雨。周五、周六鋒面遠離，各地以陣雨為主，午後也都有雷陣雨情形。

溫度方面，陳姵安指出，今、明天北部及宜蘭受西南風影響，大台北地區沉降效應，東南部有焚風發生機率，中南部則仍有32至33度。周二至周四鋒面影響，北部偏涼，中南部也僅有28度。周五、周六鋒面遠離，但水氣仍偏多，回溫不明顯，各地約32至33度。

另外，她也說，今晚至周二西南風帶來水氣，金門及馬祖有霧或低雲，恐影響能見度，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）