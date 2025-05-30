下波鋒面「卡台灣上空2天」　強降雨轟全台

▲周日將有一道鋒面建立，下周二、 三滯留台灣上空，各地有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(31日)端午節各地恢復穩定天氣型態，僅東部和恆春半島有零星雨。周日再有一道鋒面建立，下周二、三壓境滯留台灣上空並由北往南緩慢移動，全台各地有雨，西部和山區慎防短延時強降雨，鋒面下周五移至巴士海峽，中南部局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署預報員林定宜表示，明天端午節天氣較穩定，東北季風減弱，轉偏東南風，僅迎風面地區東半部、恆春半島有零星短暫雨，其他山區午後有零星降雨，降雨範圍不大。

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周日吹偏南到西南風，華南一道鋒面建立，台灣水氣增多；下周一偏西南風，南部和午後山區有局部大雨；下周二、三鋒面通過，全台天氣不穩定，慎防短延時強降雨，西部和各地山區有大雨；下周四鋒面南移到巴士海峽，東南部降雨較高，其他地區零星短暫陣雨。

▲▼端午連假及未來一周天氣、降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨分布上，林定宜說明，明天各地恢復穩定天氣型態，周日南風雲系北移，水氣開始增加，東部、東南部、南部、恆春半島有短暫陣雨外，其他山區午後可能有局部短暫雷陣雨；下周一西南風增強，帶來暖濕不穩定水氣，南部慎防局部大雨，中南部有不定時短暫陣雨或雷雨，午後各山區慎防雷陣雨。

下周二、下周三滯留鋒面由北往南慢速移動，加上西南風影響，林定宜表示，這兩天天氣最不穩定，會有短延時強降雨，西半部和各地山區有局部大雨；下周四和下周五鋒面南移，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為零星降雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度變化方面，林定宜說明，明天各地氣溫回溫，西半部高溫約32到34度，東半部高溫達到28到30度，都比今天上升許多。

林定宜指出，下周一之前屬於回溫天氣，下周一北部溫度較高，下周一、二東南部有焚風機率，下周二、下周三鋒面影響帶來降雨，溫度會有稍微下降趨勢，下周四、五溫度持平。