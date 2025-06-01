限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺　超商寄杯優惠囤起來

▲7-11今起限時3天，精品咖啡「買7送7」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

又到了每月1日囤咖啡的日子，7-11今（1）日起精品會員日，CITY PRIMA精品咖啡「買7送7」。全家也有「全盈+PAY」每月1號限定優惠，咖啡控最愛「Let's Café 特濃系列10杯組」現省160元。

★7-ELEVEN

7-11每月1日推出「CITY PRIMA精品會員日」，此波適逢端午連假開工，特別加碼延長至3天，CITY PRIMA精品咖啡「買7送7」，在「OPENPOINT行動隨時取」限量搶。

CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)，買7送7。

CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)，買7送7。

CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)，買7送7。

CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵，買7送7。

▼7-11精品咖啡「買7送7」。（圖／業者提供）

除此之外，即日起至6月6日在「OPENPOINT行動隨時取」也有連假組合優惠：

CITY CAFE大杯濃萃美式，12杯400元。

CITY CAFE大杯濃萃拿鐵，12杯510元。

CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡，任選12杯680元。

CITY CAFE風味系列指定冰飲(皇家伯爵/太妃焦糖瑪奇朵/焙烤榛果/經典好時可可/鹿兒島濃焙茶/福岡八女濃抹茶)，任選12杯640元。

CITY TEA一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶/青梅冰茶，任選12杯500元。

CITY TEA黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選12杯500元。

▼7-11咖啡寄杯12杯下殺。（圖／業者提供）

★全家

全家每月1日推出「全盈+PAY」會員限定優惠，6月1日限時一天推出人氣熱銷「 Let's Café 特濃系列」10杯組合，特濃美式原價每杯55元，10杯特價390元；特濃拿鐵每杯原價65元，10杯特價490元，等於現省160元。限今日使用全盈+PAY支付，並透過「Fami隨買跨店取」購買，數量有限，售完為止。

Let's Café 特濃美式，原價每杯55元，10杯特價390元，現省160元。（約71折）

Let's Café 特濃拿鐵，原價每杯65元，10杯特價490元，現省160元。（約75折）

▼全家每月1日限定優惠。（圖／業者提供）