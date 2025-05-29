全家這招喝特濃拿鐵、美式「通通半價」！萊爾富牛奶日買3送1

▲全家免費借循環杯，6月24日用循環杯買特濃美式、拿鐵「半價優惠」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家「循環杯免費借還服務」近來新推「動口不動手」借杯新制，只要出示會員條碼或報電話，就能輕鬆借還，6月24日前借用循環杯，購買「Let’s Café特濃美式、拿鐵、Let’s Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵」，通通「半價優惠」。萊爾富響應世界牛奶日，6月1日至6月14日，多項鮮乳同價格「買3送1」。

▲全家推出「動口不動手」免費借循環杯新制服務。（圖／業者提供）

為實踐永續，全家在全台超過1450間店舖提供「循環杯免費借還服務」，近來更進一步新推「動口不動手」新制服務，只需向店員出示會員條碼或報會員電話，免親自操作，即可輕鬆借還，鼓勵消費者減少一次性飲料杯使用，輕鬆養成「無痕生活」。

▲借循環杯買咖啡，6月24日前半價。（圖／業者提供）

6月24日前，凡會員於全家借用循環杯購買Let’s Café特濃美式、特濃拿鐵、Let’s Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵，均享「半價優惠」。另外，每月6號「好咖日」自備環保杯，還享有折抵8元優惠。

★萊爾富「世界牛奶日」

萊爾富響應世界牛奶日，自6月1日至6月14日，推出多項指定牛奶品項同價格「買3送1」，不同價位商品以「4件75折」計算，是省錢買鮮乳好時機。

▲萊爾富「世界牛奶日」買3送1。（圖／業者提供）

包括：光泉富維他牛乳400ml(原價36元)、優質蛋白牛乳、巧克力400ml(原價39元)、林鳳營全脂鮮乳228ml(原價28元)、好朋友蘋果發酵乳、好朋友可可調味乳300ml（原價30元）、果實繆謬大果粒牛乳-草莓300ml（45元）等。

▲指定牛奶品項同價格「買3送1」，不同價位「4件75折」。（圖／業者提供）

APP「來送禮」也推出專屬牛奶優惠，即日起至6月9日止，指定牛乳同價位「20件1580元」，分次兌換、跨店領取都可以，讓消費者輕鬆彈性兌換，可無負擔趁機囤貨。

▼「來送禮」鮮乳優惠可分批兌換。（圖／業者提供）

除了鮮奶商品，萊爾富也將6款「職人經典麵包」升級，首推「職人烘焙菠蘿麵包」，外皮酥香不膩，另一款「職人烘焙墨西哥巧克力麵包」，薄酥微脆的巧克力餅皮，內層則是柔軟綿密麵包體。即日起至6月24日，購買萊爾富「職人經典麵包」任一件，加10元就送指定飲品。

▲即日起至6月24日，購買萊爾富「職人經典麵包」任一件，加10元就送指定飲品。（圖／業者提供）