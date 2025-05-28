7-11泰奶霜淇淋「買1送1」　咖啡滿百送「莎莉拍拍發光公仔」

▲購買CITY全系列指定飲品滿百元，即可獲得任一款「莎莉星光拍拍公仔」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN今（28日）起展開 「東南亞美食季」，多項美食如泰式打拋豬飯、泰式打拋雞熱壓土司等升級回歸，還有泰奶霜淇淋「買1送1」。同時CITY系列也首度跨界，推出「CITY CAFE X LINE FRIENDS莎莉星光拍拍公仔」，只要買CITY咖啡飲品滿百元即可獲得。

▲7-11「星級饗宴」也推出新品。（圖／業者提供）

●「星級饗宴」印尼料理新品

7-ELEVEN 鮮食自有品牌「星級饗宴」，泰式系列商品銷售已連續3年雙位數成長，看好東南亞美食賣力，今年「東南亞美食季」著重於全新印尼料理開發、熱門泰式餐點升級回歸。

「星級饗宴」這波攜手台南晶英酒店主廚風味指導，推出正宗印尼料理「晶英巴東牛肉咖哩飯」，採用進口仁當醬、椰漿粉、魚露等熬煮醬汁，搭配軟嫩牛腱肉，呈現道地印尼風味。

更推薦以南洋特色香料「肉豆蔻與辣椒」調味的「南洋風味雞肉熱狗」，友善不吃豬肉的消費者。

▲以肉豆蔻與辣椒調味的「南洋風味雞肉熱狗」。（圖／業者提供）

●泰式料理升級回歸

另外7-11自2021年起與米其林一星泰式餐廳「頌丹樂」合作，監製的多款熱銷商品系列，也在這波全面升級上架，包含「頌丹樂泰式打拋豬飯」、「頌丹樂遇見泰式打拋雞拌麵」、限定2100間門市販售熱壓土司「香辣打拋雞熱壓土司」，均參考消費者意見，進行風味調整，更貼近市場喜好。

▲7-11與泰式餐廳「頌丹樂」合作，多款熱銷商品系列，也在這波全面升級上架。（圖／業者提供）

●泰奶霜淇淋買1送1

超高人氣的「泰式奶茶風味雪淋霜霜淇淋」今年夏天也再度回歸，使用泰國直輸紅茶葉，磨碎熬煮茶湯為基底，帶出泰奶更道地濃郁清香，今年特別再加濃郁奶香，5月30日至6月1日端午期間更祭出不限支付工具「買1送1」超殺優惠。

▲泰奶霜淇淋回歸，限時買1送1。（圖／業者提供）

呼應東南亞美食季主題，CITY PRIMA推出「冰精品生椰厚拿鐵」，以「厚椰乳」與衣索比亞花香耶加雪菲精品咖啡結合，清爽消暑。

●CITY系列 X LINE FRIENDS「莎莉公仔」滿額送

CITY品牌更首次推出「CITY CAFE LINE FRIENDS 莎莉星光拍拍公仔」滿額送，由「西西里檸檬」黃色系與「LINE FRIENDS莎莉」黃色強強聯手，5月28日至6月10日期間，購買CITY CAFE、CITY TEA 現萃茶、CITY PRIMA 精品咖啡全系列指定飲品滿百元，即可獲得任一款以CITY系列「莎莉星光拍拍公仔」。

▲CITY品牌首次推出「CITY CAFE LINE FRIENDS莎莉星光拍拍公仔」消費滿額送。（圖／業者提供）

公仔款式共5款，分別為西西里檸檬款、檸檬茶茶款、星空暢飲款、椰奶精品款、莎莉杯杯款，總限量30萬個，隨機贈送。可當公仔擺飾，輕輕一拍還會發亮，每款還附有品牌小貼紙，能自由組合創造屬於自己風格，讓日常療癒感倍增。活動期間，「LINE禮物」也將同步推出西西里風檸檬氣泡咖啡優惠組合。

★全家推「奇異果霜淇淋」合作寶可夢

全家Fami!ce霜淇淋推出全新「奇異果霜淇淋」，搭配超吸睛寶可夢紙套、紙杯包裝，6月3日起開賣，而Let’s Tea、酷繽沙與大口飯糰等品項，也將陸續換上限定寶可夢包裝。

▲全家推出全新「奇異果霜淇淋」，搭配超吸睛寶可夢紙套、紙杯包裝。（圖／記者林育綾攝）

即日起至7月8日，還推出飲料冰品抽抽樂、全店滿額贈等活動，凡於全家購買20元(含)以上指定飲品或冰品任2件，即可參加「飲料冰品抽抽樂」，享有「第2件0元、兩件66折、77折、88折」等隨機折扣優惠。

若再加價49元，即可加購「寶可夢捏捏球」一顆（共4款，隨機不挑款）。購買任4件20元以上飲料冰品、Fami!ce霜淇淋，還可「免費贈送寶可夢貼紙一張」，包含皮卡丘、呆呆獸、水水獺等可愛寶可夢。

另外，消費者於全家單筆消費滿299元，即贈「寶可夢特典卡」1張，共有10款寶可夢設計，皮卡丘、小火龍、傑尼龜、木木梟隨機登場，數量有限、送完為止。

▲同步推出寶可夢周邊滿額贈、加價購。（圖／記者林育綾攝）