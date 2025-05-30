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咖啡寄杯買7送7、霜淇淋買1送1！超商「端午連假優惠」懶人包

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11端午連假咖啡多重優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

端午連假享受也要省荷包，超商紛紛推出限定優惠，7-ELEVEN祭出咖啡寄杯「12杯組合價」省上百，還有泰奶霜淇淋、思樂冰「買1送1」、精品咖啡「買7送7」。全家APP隨買跨店取推出Let's Café大杯美式「22杯666元」等組合價；萊爾富也有咖啡「買1送1、買5送5」。

▲▼7-11消暑新品、端午優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11端午連假思樂冰買1送1。（圖／記者林育綾攝）

★7-ELEVEN

●門市冰品買1送1

7-11 雪淋霜霜淇淋人氣口味「泰式奶茶」升級回歸，還有思樂冰「冬瓜檸檬」口味，在端午期間5月30日至6月1日，全品項「買1送1」優惠。

▲▼7-11消暑新品、端午優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11泰奶霜淇淋買1送1。（圖／記者林育綾攝）

●門市滿額現折

7-11 端午連假省荷包，即日起至6月1日，會員到門市購買「指定12大類別商品」（CITY系列/常溫/冷藏/泡麵/零食/糖果/健美機能/冰品/冷凍食品/ 啤酒/甜點/寵物食品），滿額250元，現折20元，再加贈OPENPOINT點數5點；消費滿1000元，現折百元，再加贈OPENPOINT點數20點（1點可折抵1元）。

▲7-11門市端午滿額現折優惠。（圖／業者提供）

結帳滿1000元再送贈品「2選1」，包括：「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串」或「澡享液態皂(森林)500g」1瓶。消費滿1500元，加碼再送「老協珍熬雞精-暖薑1瓶」，數量有限，送完為止。

●「OPENPOINT 行動隨時取」咖啡寄杯優惠

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11咖啡寄杯優惠。（圖／記者林育綾攝）

7-11在端午連假期間，將於「OPENPOINT行動隨時取」推出消費者最愛的咖啡寄杯優惠，即日起至6月6日「CITY系列指定飲品」祭出「12杯組合」。同時6月1日適逢「CITY PRIMA每月1號精品會員日」，特別加碼延長至3天，CITY PRIMA精品咖啡「買7送7」。

CITY系列，即日起至6月6日端午優惠：

CITY CAFE大杯濃萃美式，12杯400元。
CITY CAFE大杯濃萃拿鐵，12杯510元。
CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡，任選12杯680元。
CITY CAFE風味系列指定冰飲(皇家伯爵/太妃焦糖瑪奇朵/焙烤榛果/經典好時可可/鹿兒島濃焙茶/福岡八女濃抹茶)，任選12杯640元。
CITY TEA一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶/青梅冰茶，任選12杯500元。
CITY TEA黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選12杯500元。

「CITY PRIMA精品會員日」6月1日至6月3日擴大優惠：

CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)，買7送7。
CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)，買7送7。
CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)，買7送7。
CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵，買7送7。

★全家

●APP咖啡寄杯優惠

全家即日起至6月1日「APP隨買跨店取」也推出快閃促銷，多組Let's Café指定咖啡666元，冰熱不限，還有霜淇淋、冰塊杯同享多組優惠，折扣最低61折起。

▲全家APP隨買跨店取，推出咖啡促銷。（圖／業者提供）

全家「APP隨買跨店取」即日起至6月1日優惠：

Let's Café大杯經典美式（原價45元），22杯666元，
Let's Café大杯經典拿鐵（原價55元），18杯666元。
Let's Café大杯卡布奇諾（原價60元），17杯666元。
冰塊杯(附22 oz特大杯)，20杯188元。
Famice霜淇淋（49元系列），18支666元。

＊（每會員限購2組，可兌換至2026年2月20日）

●門市滿額送禮

▲全家端午連假消費滿699元，還可獲得免費衛生紙一串。（圖／業者提供）

全家實體店鋪在端午連假期間還有「聰明消費學」活動，即日起至6月1日，全台全家店舖單筆購買指定商品滿688元，即可獲得「好禮3選1兌換券」，可免費兌換：光泉全脂保久乳(6入)、五月花厚棒衛生紙(串)、農心爽口海鮮味烏龍麵(2包)等，實用好物3選1，數量有限，送完為止。

●會員限定優惠

全家即日起至6月1日會員限定優惠，Let's Café 特濃美式、特濃拿鐵、燕麥奶拿鐵、Let's Tea 仙女紅茶等熱銷品項「第二杯10元」。

生活日用品「舒潔抽取式衛生紙8包裝」原價280元，下殺只要89元，平均一包不到12元。靠得住日用懶人褲118元「買1送1」。

▼超商優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●全家康康5

全家康康5「周末五六日」祭出優惠，精選5 樣好康買1送1。包括：四季春茶、芬達橘子汽水、悅氏Light鹼性水、百吉蘇打大雪糕、杜老爺草莓優格雪糕。

▲▼全家優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●門市咖啡、指定品買1送1

▲▼萊爾富端午連假優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富端午連假優惠。（圖／業者提供）

萊爾富迎端午，全台門市在5月30日至6月1日，推出特濃美式、特濃拿鐵同品項「買1送1」，Hi café珍珠奶茶系列指定商品也有「任選買1送1」。

冰品方面，百吉鬥志棒棒冰120g（原價30元/支）、老姜釣海鮮餅乾系列50g（原價99元）也祭出「買1送1」。泡麵有金車漢寶杯麵系列「任選2件49元」。

▼萊爾富端午門市優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼萊爾富端午連假優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

●限時殺優惠

即日起至6月1日，萊爾富「限時殺」多項人氣商品「買1送1」，包括：韓國樂天碳酸飲、明治即攻元氣能量果凍飲、野菜一日100%綜合蔬果汁、YOI鹼性水等，通通等於下殺5折。

Gery厚醬起司蘇打餅、農心辛辣白菜泡麵也同步「買1送1」。美粒果蘇打任選「第2件1元」、蘋果「買2送1」。

靠得住抑菌好眠棉褲2片原價118元，特價只要39元，無論吃喝或日用品都能省荷包。

▼萊爾富限5天優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●APP咖啡「買5送5」

5月30日至6月1日限時3天，萊爾富在Hi-Life VIP APP「整買零取」祭出多項Hi café系列咖啡「買5送5」，每人限購2組，最高現省350元。

萊爾富「Hi-Life APP」5月30日至6月1日優惠：

Hi café 大杯美式，買5送5（售價600元）。
Hi café 特大杯拿鐵，買5送5（售價700元）。
Hi café 中杯特濃美式，買5送5（售價450元）。
Hi café 中杯特濃拿鐵，買5送5（售價550元）。

▼萊爾富端午在APP推出咖啡「買5送5」。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼萊爾富端午連假優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 搶攻消費者的節日需求，即日起至6月1日，OKCAFE特大杯莊園系列「買2送1」，包括原價60元的特大莊園美式、原價70元的特大莊園拿鐵，通通買2送1。

同時，OKCAFE季節限定新品「冰淇淋莊園美式／紅茶」登場，特大杯原價65元，限時特價59元。

▲▼OKmart連假優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart 連假咖啡買2送1優惠。（圖／業者提供）

OKmart也推出多款應景商品及零食優惠。「OKchoice優質鮮雞蛋」10顆裝限時特價57元，方便消費者參與傳統立蛋活動。零食愛好者可把握「OKchoice青花椒風味鱈魚切片」2件59元（原價39元/件），適合出遊、開車解嘴饞或聚會分享。

同時，「青花椒風味爆米花」及「焦糖可可爆米花」任選3包99元（原價35元/包）、「KAKA醬烤蒜香蝦風味餅乾」2包59元（原價45元/包），多款零食全面搶攻連假團聚零食市場。

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