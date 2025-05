咖啡寄杯買7送7、霜淇淋買1送1！超商「端午連假優惠」懶人包

▲7-11端午連假咖啡多重優惠。(圖/記者林育綾攝)

記者林育綾/綜合報導

端午連假享受也要省荷包,超商紛紛推出限定優惠,7-ELEVEN祭出咖啡寄杯「12杯組合價」省上百,還有泰奶霜淇淋、思樂冰「買1送1」、精品咖啡「買7送7」。全家APP隨買跨店取推出Let's Café大杯美式「22杯666元」等組合價;萊爾富也有咖啡「買1送1、買5送5」。

▲7-11端午連假思樂冰買1送1。(圖/記者林育綾攝)

★7-ELEVEN

●門市冰品買1送1

7-11 雪淋霜霜淇淋人氣口味「泰式奶茶」升級回歸,還有思樂冰「冬瓜檸檬」口味,在端午期間5月30日至6月1日,全品項「買1送1」優惠。

▲7-11泰奶霜淇淋買1送1。(圖/記者林育綾攝)

●門市滿額現折

7-11 端午連假省荷包,即日起至6月1日,會員到門市購買「指定12大類別商品」(CITY系列/常溫/冷藏/泡麵/零食/糖果/健美機能/冰品/冷凍食品/ 啤酒/甜點/寵物食品),滿額250元,現折20元,再加贈OPENPOINT點數5點;消費滿1000元,現折百元,再加贈OPENPOINT點數20點(1點可折抵1元)。

▲7-11門市端午滿額現折優惠。(圖/業者提供)



結帳滿1000元再送贈品「2選1」,包括:「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串」或「澡享液態皂(森林)500g」1瓶。消費滿1500元,加碼再送「老協珍熬雞精-暖薑1瓶」,數量有限,送完為止。

●「OPENPOINT 行動隨時取」咖啡寄杯優惠

▲7-11咖啡寄杯優惠。(圖/記者林育綾攝)

7-11在端午連假期間,將於「OPENPOINT行動隨時取」推出消費者最愛的咖啡寄杯優惠,即日起至6月6日「CITY系列指定飲品」祭出「12杯組合」。同時6月1日適逢「CITY PRIMA每月1號精品會員日」,特別加碼延長至3天,CITY PRIMA精品咖啡「買7送7」。

CITY系列,即日起至6月6日端午優惠:

CITY CAFE大杯濃萃美式,12杯400元。

CITY CAFE大杯濃萃拿鐵,12杯510元。

CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡,任選12杯680元。

CITY CAFE風味系列指定冰飲(皇家伯爵/太妃焦糖瑪奇朵/焙烤榛果/經典好時可可/鹿兒島濃焙茶/福岡八女濃抹茶),任選12杯640元。

CITY TEA一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶/青梅冰茶,任選12杯500元。

CITY TEA黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶,任選12杯500元。

「CITY PRIMA精品會員日」6月1日至6月3日擴大優惠:

CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱),買7送7。

CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱),買7送7。

CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱),買7送7。

CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵,買7送7。

★全家

●APP咖啡寄杯優惠

全家即日起至6月1日「APP隨買跨店取」也推出快閃促銷,多組Let's Café指定咖啡666元,冰熱不限,還有霜淇淋、冰塊杯同享多組優惠,折扣最低61折起。

▲全家APP隨買跨店取,推出咖啡促銷。(圖/業者提供)

全家「APP隨買跨店取」即日起至6月1日優惠:

Let's Café大杯經典美式(原價45元),22杯666元,

Let's Café大杯經典拿鐵(原價55元),18杯666元。

Let's Café大杯卡布奇諾(原價60元),17杯666元。

冰塊杯(附22 oz特大杯),20杯188元。

Famice霜淇淋(49元系列),18支666元。

*(每會員限購2組,可兌換至2026年2月20日)

●門市滿額送禮

▲全家端午連假消費滿699元,還可獲得免費衛生紙一串。(圖/業者提供)

全家實體店鋪在端午連假期間還有「聰明消費學」活動,即日起至6月1日,全台全家店舖單筆購買指定商品滿688元,即可獲得「好禮3選1兌換券」,可免費兌換:光泉全脂保久乳(6入)、五月花厚棒衛生紙(串)、農心爽口海鮮味烏龍麵(2包)等,實用好物3選1,數量有限,送完為止。

●會員限定優惠

全家即日起至6月1日會員限定優惠,Let's Café 特濃美式、特濃拿鐵、燕麥奶拿鐵、Let's Tea 仙女紅茶等熱銷品項「第二杯10元」。

生活日用品「舒潔抽取式衛生紙8包裝」原價280元,下殺只要89元,平均一包不到12元。靠得住日用懶人褲118元「買1送1」。

▼超商優惠。(圖/業者提供,點圖可放大)



●全家康康5

全家康康5「周末五六日」祭出優惠,精選5 樣好康買1送1。包括:四季春茶、芬達橘子汽水、悅氏Light鹼性水、百吉蘇打大雪糕、杜老爺草莓優格雪糕。

★萊爾富

●門市咖啡、指定品買1送1

▲萊爾富端午連假優惠。(圖/業者提供)

萊爾富迎端午,全台門市在5月30日至6月1日,推出特濃美式、特濃拿鐵同品項「買1送1」,Hi café珍珠奶茶系列指定商品也有「任選買1送1」。

冰品方面,百吉鬥志棒棒冰120g(原價30元/支)、老姜釣海鮮餅乾系列50g(原價99元)也祭出「買1送1」。泡麵有金車漢寶杯麵系列「任選2件49元」。

▼萊爾富端午門市優惠。(圖/業者提供,點圖可放大)

●限時殺優惠

即日起至6月1日,萊爾富「限時殺」多項人氣商品「買1送1」,包括:韓國樂天碳酸飲、明治即攻元氣能量果凍飲、野菜一日100%綜合蔬果汁、YOI鹼性水等,通通等於下殺5折。

Gery厚醬起司蘇打餅、農心辛辣白菜泡麵也同步「買1送1」。美粒果蘇打任選「第2件1元」、蘋果「買2送1」。

靠得住抑菌好眠棉褲2片原價118元,特價只要39元,無論吃喝或日用品都能省荷包。

▼萊爾富限5天優惠。(圖/業者提供,點圖可放大)



●APP咖啡「買5送5」

5月30日至6月1日限時3天,萊爾富在Hi-Life VIP APP「整買零取」祭出多項Hi café系列咖啡「買5送5」,每人限購2組,最高現省350元。

萊爾富「Hi-Life APP」5月30日至6月1日優惠:

Hi café 大杯美式,買5送5(售價600元)。

Hi café 特大杯拿鐵,買5送5(售價700元)。

Hi café 中杯特濃美式,買5送5(售價450元)。

Hi café 中杯特濃拿鐵,買5送5(售價550元)。

▼萊爾富端午在APP推出咖啡「買5送5」。(圖/業者提供,點圖可放大)

★OKmart

OKmart 搶攻消費者的節日需求,即日起至6月1日,OKCAFE特大杯莊園系列「買2送1」,包括原價60元的特大莊園美式、原價70元的特大莊園拿鐵,通通買2送1。

同時,OKCAFE季節限定新品「冰淇淋莊園美式/紅茶」登場,特大杯原價65元,限時特價59元。

▲OKmart 連假咖啡買2送1優惠。(圖/業者提供)

OKmart也推出多款應景商品及零食優惠。「OKchoice優質鮮雞蛋」10顆裝限時特價57元,方便消費者參與傳統立蛋活動。零食愛好者可把握「OKchoice青花椒風味鱈魚切片」2件59元(原價39元/件),適合出遊、開車解嘴饞或聚會分享。

同時,「青花椒風味爆米花」及「焦糖可可爆米花」任選3包99元(原價35元/包)、「KAKA醬烤蒜香蝦風味餅乾」2包59元(原價45元/包),多款零食全面搶攻連假團聚零食市場。