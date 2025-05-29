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7-11推「故宮X三麗鷗」聯名周邊　酷洛米、美樂蒂抱翠玉白菜

▲▼7-11推「故宮X三麗鷗」聯名周邊　酷洛米、美樂蒂抱翠玉白菜。（圖／業者提供）

▲7-11推「故宮X三麗鷗」聯名周邊，酷洛米、美樂蒂抱翠玉白菜。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN推出全新「三麗鷗x國立故宮博物院」周邊，將重要國寶文物與三麗鷗家族明星夢幻聯動，包括鎮院三寶「翠玉白菜、毛公鼎、肉形石」，還有青瓷蓮花式溫碗、粉彩福祿壽葫蘆瓶、宗周鐘等文物，還有「美樂蒂抱翠玉白菜面紙套」獨家萌物，6月4日下午3點起於全台7-11門市快閃購。

▲▼7-11推「故宮X三麗鷗」聯名周邊　酷洛米、美樂蒂抱翠玉白菜。（圖／業者提供）

▲「三麗鷗x國立故宮博物院」夢幻聯動精品周邊，推出近20款商品。（圖／業者提供）

7-ELEVEN與三麗鷗家族明星肖像合作無數，包含Hello Kitty、大耳狗喜拿、美樂蒂、布丁狗、酷洛米、帕恰狗等，結合全店精品集點活動、周邊商品預購，開創一波波收藏熱潮。國立故宮博物院為慶祝100周年，特別攜手國際知名IP三麗鷗家族人氣角色，推出全新限定聯名系列。

▲▼7-11推「故宮X三麗鷗」聯名周邊　酷洛米、美樂蒂抱翠玉白菜。（圖／業者提供）

▲從安全帽、隨行杯、馬克杯到雨具、滑鼠墊、行動電源，每樣都細節滿滿。（圖／業者提供）

「三麗鷗x國立故宮博物院」夢幻聯動精品周邊，推出近20款商品，從安全帽、隨行杯、馬克杯到雨具、滑鼠墊、行動電源，每樣都細節滿滿，融合角色設計與文物元素。

強力主推故宮國寶與三麗鷗明星夢幻組合公仔組，一口氣珍藏6款角色。還有只要加價69元就可獲得的「便攜式一次性雨衣」，共推出「Hello Kitty+美樂蒂」、「大耳狗+帕恰狗」、「布丁狗+酷洛米」三組角色搭配設計，超方便糖果色透明雨衣，藏身在可愛圓圓收納包中，下雨天出門也超萌。

▲▼7-11推「故宮X三麗鷗」聯名周邊　酷洛米、美樂蒂抱翠玉白菜。（圖／業者提供）

▲獨家造型話題萌物「美樂蒂&翠玉白菜面紙套」，讓美樂蒂化身翠玉白菜守護者。（圖／業者提供）

此波獨家造型話題萌物「美樂蒂&翠玉白菜面紙套」，讓可愛美樂蒂化身翠玉白菜守護者，趣味感十足，加購價799元。「造型製冰盒」將三麗鷗角色與故宮文物巧妙結合，六格不同造型一次滿足品飲的儀式感和趣味，倒入紅茶或果汁，輕鬆製出可愛又特別的造型冰塊，平凡的白開水都值得拍照打卡，加價購549元。

▲▼7-11推「故宮X三麗鷗」聯名周邊　酷洛米、美樂蒂抱翠玉白菜。（圖／業者提供）

▲造型製冰盒、公仔、輕便雨衣都有三麗鷗明星X故宮文物元素。（圖／業者提供）

7-ELEVEN「三麗鷗x國立故宮博物院」夢幻聯動精品快閃購，將於6月4日下午3點起，在全台7-11報會員預購。

▲▼7-11推「故宮X三麗鷗」聯名周邊　酷洛米、美樂蒂抱翠玉白菜。（圖／業者提供）

▲▼7-11推「故宮X三麗鷗」聯名周邊快閃購。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼7-11推「故宮X三麗鷗」聯名周邊　酷洛米、美樂蒂抱翠玉白菜。（圖／業者提供）

活動期間消費者凡於全家購買20元(含)以上指定飲品或冰品任2件，即可參加「飲料冰品抽抽樂」，享有「第2件0元、兩件66折、77折、88折」等隨機折扣優惠。

★全家 X 寶可夢

全家Fami!ce霜淇淋推出全新「奇異果霜淇淋」，更搭配超吸睛寶可夢紙套、紙杯包裝，6月3日起開賣，而Let’s Tea、酷繽沙與大口飯糰等品項，也將陸續換上限定寶可夢包裝。

▲全家「奇異果霜淇淋」搭配超吸睛寶可夢紙套、紙杯包裝。（圖／業者提供）

此外還有多款寶可夢周邊滿額贈、加價購，即日起至7月8日，凡於全家購買20元以上指定飲品，或冰品任2件，就能用49元加購「寶可夢捏捏球」一顆（共4款，隨機不挑款）。

購買任4件20元以上飲料冰品、Fami!ce霜淇淋，還可「免費贈送寶可夢貼紙一張」，包含皮卡丘、呆呆獸、水水獺等可愛寶可夢，為寶可夢迷帶來滿滿收集樂趣。

▲▼全家新推奇異果霜淇淋，合作寶可夢推出新包裝。（圖／記者林育綾攝）

▲加價49元可獲得「寶可夢捏捏球」，消費滿299元即贈「寶可夢特典卡」1張。（圖／記者林育綾攝）
 
另外，消費者於全家單筆消費滿299元，即贈「寶可夢特典卡」1張，共有10款寶可夢設計，皮卡丘、小火龍、傑尼龜、木木梟隨機登場，數量有限、送完為止。

▲▼全家新推奇異果霜淇淋，合作寶可夢推出新包裝。（圖／記者林育綾攝）

▲買任4件20元以上飲料冰品、霜淇淋，送寶可夢貼紙。（圖／記者林育綾攝）

同時，活動期間於全家購買兩件米飯主食、麵食等指定鮮食，加價109元還可獲得「寶可夢餐具組」，此波全家也販售多款寶可夢周邊商品。

▼購買兩件米飯主食、麵食等指定鮮食，加價109元還可獲得「寶可夢餐具組」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家推出寶可夢周邊加價購。（圖／記者林育綾攝）

全家同步也販售寶可夢盲盒公仔，包括：「寶可夢排排坐系列公仔」售價279元，共6款。寶可夢「皮卡丘情侶款公仔」售價179元，共2款。「寶可夢花好月圓系列」售價249元，共4款。

▲▼全家新推奇異果霜淇淋，合作寶可夢推出新包裝。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家也販售寶可夢盲盒公仔。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家新推奇異果霜淇淋，合作寶可夢推出新包裝。（圖／記者林育綾攝）

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三麗鷗故宮美樂蒂翠玉白菜酷洛米7-11

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