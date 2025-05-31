　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

推估罷免投票日期遭藍營質疑　柯建銘曝算法：哪來洩密跟內線？

▲▼柯建銘南下探望陳菊未見。（圖／翻攝自Facebook／柯建銘）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／翻攝自Facebook／柯建銘）

記者杜冠霖／台北報導

全台31件藍委罷免案二階連署已達標，各地選委會還在查對，因此中選會目前尚未公告罷免成案狀況及投票時間。民進黨團總召柯建銘則推估三階罷免投票將在7月26日、8月23日舉行。國民黨團書記長王鴻薇今（31日）痛批，柯建銘難道是什麼中選會太上皇？檢調應該介入調查是否涉及洩密。對此，民進黨團總召柯建銘再回應，8月2日司法官考試、8月9日也有司法人員等考試，要做政治判斷，當然評估衝擊最小，預測7月26日最有可能，8月23日是法定的，哪來洩密與內線的問題？王鴻薇作為國民黨團第二把手卻「言不及義」，自取其辱。

對於王鴻薇指控，柯建銘直言，相關說法完全不符合常識，從去年5月28日藍白在立法院違法違憲國會擴權法案，在衝突爭吵下三讀通過至今1週年，史上最暴力國會是國民黨挑起的，罷免是公民團體發起，那是民意。

柯建銘細數，8月2日司法官考試、8月9日也有司法人員等考試，預期中選會6月14日會公告，以中選會公告為主；要做政治判斷，當然評估衝擊最小，預測7月26日最有可能，8月23日是法定的，哪來洩密與內線的問題？根本是胡說八道、蠢到極點。

對於在野質疑柯建銘是中選會太上皇，柯回應，中選會是依法行事，現在誰問中選會，中選會都不會給答案，因為中選會還要召開委員會議，國民黨面對罷免危機，人人自危，王鴻薇作為國民黨團第二把手卻「言不及義」，自取其辱。

柯建銘強調，中選會辦理罷免或選舉相關選務工作，而罷免的權力掌握在選民手中，不是民進黨手中，「選民看到這種立委素質與談話，只是增加推動罷免的決心」。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
429 2 8758 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬克宏遭老婆打臉被拍！　川普給「黃金6字」建議
快訊／北海道6.1地震！　氣象廳發布「海嘯預報」
港「御用奸人」方剛離世！　享壽78歲
家寧Andy「裸照、肉體出軌」全攤牌！　懶人包一次看
豪華露營悲劇！　富商上廁所「遭獅子活活咬死」
三峽78歲翁不治　犯保協會完成假扣押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

推估罷免投票日期遭藍營質疑　柯建銘曝算法：哪來洩密跟內線？

民眾黨首度組隊新北「賽龍舟」　黃國昌自爆：僅練習過一次

曝張克晉因「驚人證據」受衝擊退出 　賴苡任：罷瑤若敗我一肩扛

酸國民黨「百病叢生」之軀迎戰大罷免　林濁水：不是正人君子行徑

傳美要台加碼軍購　林沛祥提三點前提批「干預台內政」

再不出擊恐難撐局！藍拚「區域聯防」　盼侯友宜主動加溫反罷行動

蔣萬安化身「戰神」成王牌！　助北市5藍委力抗大罷免

張克晉退出罷瑤「不能認同抄名冊」　吳思瑤認同：民主不容造假

鄭正鈐闖里民端午活動宣傳反罷免　遭現場里長請離

柯建銘預測罷免投票日挨轟太上皇　中選會：自行推估不予以評論

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

陳奕求婚成功❤❤❤

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【怒摔安全帽】剛牽新機車慘被撞倒！男騎士爆炸飆罵女騎士

【10秒驚魂】短裙妹搭電梯被尾隨！嚇壞急按開門鍵逃出

推估罷免投票日期遭藍營質疑　柯建銘曝算法：哪來洩密跟內線？

民眾黨首度組隊新北「賽龍舟」　黃國昌自爆：僅練習過一次

曝張克晉因「驚人證據」受衝擊退出 　賴苡任：罷瑤若敗我一肩扛

酸國民黨「百病叢生」之軀迎戰大罷免　林濁水：不是正人君子行徑

傳美要台加碼軍購　林沛祥提三點前提批「干預台內政」

再不出擊恐難撐局！藍拚「區域聯防」　盼侯友宜主動加溫反罷行動

蔣萬安化身「戰神」成王牌！　助北市5藍委力抗大罷免

張克晉退出罷瑤「不能認同抄名冊」　吳思瑤認同：民主不容造假

鄭正鈐闖里民端午活動宣傳反罷免　遭現場里長請離

柯建銘預測罷免投票日挨轟太上皇　中選會：自行推估不予以評論

大都會勝利方程式？　林多「開轟」球隊戰績25勝0敗

大谷翔平第22轟飛過頭頂　賈吉讚賞：太穩定

陳奕迅粉絲遇變態！問路卻掏鳥套弄　她嗆「當我塑膠」報警逮人

陸儲能大廠赴美設生產基地　投資近2億美元

批幫BMI19女縮胃「毀人一生」挨告勝訴！美女醫：手術都有副作用

歐盟印太戰略下的臺灣　機會與挑戰

日月潭限定「水田金針花海」門票只要100元！看全台最大活盆地

快訊／北海道發生6.1地震！　氣象廳緊急發布「海嘯預報」

推估罷免投票日期遭藍營質疑　柯建銘曝算法：哪來洩密跟內線？

香港影壇「御用奸人」方剛離世！享壽78歲　《人在邊緣》反派創經典

【台灣IU】新娘婚禮唱IU《Good day》 猛秀超穩三段高音

政治熱門新聞

台大名醫再爆立委耍官威　線索曝光「在罷免名單中遙遙領先」

獨／張克晉退出罷團完整信件曝光　劍指朱立倫「一再誤判」又沒解方

31：0！大罷免將進入第三階段　柯建銘估2波投票7/26、8/23舉行

三峽78歲肇事老翁今不治　侯友宜：財產已假扣押、求償不受影響

女兒考上哈佛因川普禁令恐夢碎　他籲賴清德：別袖手旁觀

2026高雄市長人選　傳湧言會挺邱議瑩

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

沒收反廢死公投遭批凌駕國會　中選會：我國非國會至高無上國家

柯建銘預測罷免投票日挨轟　中選會：自行推估不予以評論

國民黨籲先發補助款再談追加預算　行政院：盼立委以國家為念

媒體稱「三階投票躺平也能罷免15藍委」　罷團駁：怎麼可能

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

美喊話藍白勿擋台國防預算　綠委：杯葛1500億韌性預算恐衝擊信任

柯建銘直接喊7/26、8/23罷免投票　王鴻薇：是中選會太上皇？

更多熱門

相關新聞

曝張克晉因「驚人證據」受衝擊退出 　賴苡任：罷瑤若敗我一肩扛

曝張克晉因「驚人證據」受衝擊退出 　賴苡任：罷瑤若敗我一肩扛

罷免綠委吳思瑤案領銜人張克晉日前宣布退出該職，《ETtoday新聞雲》今（31日）獨家取得張4張A4紙聲明，內容劍指國民黨主席朱立倫一再誤判情勢。對此，罷瑤案召集人賴苡任今受訪表示，張在4月14日接受調查時，確實有被一些驚人證據衝擊到心情，所以看到張的聲明，他「心領神會」，也尊重他的看法；另有媒體報導指國民黨中央有人認為罷瑤案失敗，戰犯是賴苡任，賴也說，自己有把文章轉給黨中央，並希望能澄清誤會。

酸國民黨「百病叢生」之軀迎戰大罷免　林濁水：不是正人君子行徑

酸國民黨「百病叢生」之軀迎戰大罷免　林濁水：不是正人君子行徑

蔣萬安化身「戰神」成王牌！　助北市5藍委力抗大罷免

蔣萬安化身「戰神」成王牌！　助北市5藍委力抗大罷免

張克晉退出罷瑤「不能認同抄名冊」　吳思瑤認同：民主不容造假

張克晉退出罷瑤「不能認同抄名冊」　吳思瑤認同：民主不容造假

柯建銘預測罷免投票日挨轟　中選會：自行推估不予以評論

柯建銘預測罷免投票日挨轟　中選會：自行推估不予以評論

關鍵字：

大罷免民進黨國民黨中選會柯建銘大罷免王鴻薇大罷免傅崐萁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／三峽車禍奪3命！　78歲肇事翁今不治

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

丫頭沖繩5天4夜踩雷！

男買法拍屋　3年後「天花板掉下3億」

舅舅深情照顧外甥長大！法官動容裁准收養

三峽肇事歲翁不治可轉向遺族求償？律師給答案

今端午也是「五毒日」　專家提醒6大禁忌

10億女星復合前夫「照三餐啪啪」　警衛看不下去

男歌手驚爆偷吃人妻！

8級強風來了　下波鋒面影響時間曝

端午節吃粽子　醫提醒：別配2種水果

不爽愛女交男友　台灣鬼父性侵女兒報復

三峽肇事翁多重器官衰竭過世

三峽老翁亡！律師：家屬拋棄繼承就沒他們的事了

下波鋒面「卡台灣上空2天」　強降雨轟全台

更多

最夯影音

更多

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

陳奕求婚成功❤❤❤

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面