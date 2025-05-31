推估罷免投票日期遭藍營質疑　柯建銘曝算法：哪來洩密跟內線？

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／翻攝自Facebook／柯建銘）



記者杜冠霖／台北報導

全台31件藍委罷免案二階連署已達標，各地選委會還在查對，因此中選會目前尚未公告罷免成案狀況及投票時間。民進黨團總召柯建銘則推估三階罷免投票將在7月26日、8月23日舉行。國民黨團書記長王鴻薇今（31日）痛批，柯建銘難道是什麼中選會太上皇？檢調應該介入調查是否涉及洩密。對此，民進黨團總召柯建銘再回應，8月2日司法官考試、8月9日也有司法人員等考試，要做政治判斷，當然評估衝擊最小，預測7月26日最有可能，8月23日是法定的，哪來洩密與內線的問題？王鴻薇作為國民黨團第二把手卻「言不及義」，自取其辱。

對於王鴻薇指控，柯建銘直言，相關說法完全不符合常識，從去年5月28日藍白在立法院違法違憲國會擴權法案，在衝突爭吵下三讀通過至今1週年，史上最暴力國會是國民黨挑起的，罷免是公民團體發起，那是民意。

柯建銘細數，8月2日司法官考試、8月9日也有司法人員等考試，預期中選會6月14日會公告，以中選會公告為主；要做政治判斷，當然評估衝擊最小，預測7月26日最有可能，8月23日是法定的，哪來洩密與內線的問題？根本是胡說八道、蠢到極點。

對於在野質疑柯建銘是中選會太上皇，柯回應，中選會是依法行事，現在誰問中選會，中選會都不會給答案，因為中選會還要召開委員會議，國民黨面對罷免危機，人人自危，王鴻薇作為國民黨團第二把手卻「言不及義」，自取其辱。

柯建銘強調，中選會辦理罷免或選舉相關選務工作，而罷免的權力掌握在選民手中，不是民進黨手中，「選民看到這種立委素質與談話，只是增加推動罷免的決心」。

