柯建銘預測罷免投票日挨轟太上皇　中選會：自行推估不予以評論

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘30日在社群平台接連發10篇文，並預測大罷免第三階段的投票日，會在7月26日、8月23日舉行，進而遭國民黨立委王鴻薇痛批，柯建銘難道是中選會太上皇？對此，中選會今（31日）發聲明表示，《選罷法》規定，罷免案之投票，應於罷免案宣告成立後20日起60日內辦理為之，各界依據該法自行推估投票日，選務機關不予以評論。

柯建銘昨日在短短半小時內連發十篇文，內容談及藍白陣營過去一年在立法院的所作所為，包括，史上最暴力的國會、史上最不討論的國會、前所未見法案三讀後，遭凍結被綁票、史上最多違憲法案的國會、史上總預算刪最多、史上最罔顧紀律的國會、史上最不忠誠的在野黨，以及史上議事最不中立的院長等情況。

再者，柯建銘還強調，端午憑弔屈原，愛國之士對賣台、舔共、叛國的藍白立委，豈可罷免之？「非罷不可，就在7月26日、8月23日」。此話一出，遭藍委王鴻薇質疑，柯建銘有投票日的內線消息是非常不公平的，難道是什麼中選會太上皇嗎？

針對質疑，中選會聲明，目前各區域立委罷免案已進入二階連署程序者，多數仍在連署期間內，亦有已經送件各市縣選委會，正在查對或進入補提程序中，例如，南投縣的兩案進入補提程序中，皆尚未有依法正式宣告成案者。

中選會表示，日後若各縣市查對完成，有符合第二階段連署門檻，再經中選會召開委員會予以審定正式宣告成案者，將依《公職選罷法》規定，係應於正式宣告成案後20日起60天內辦理罷免投票。

中選會進一步說明，至於，公民投票日今年則是落在8月23日，此均為法律有所明定的部分，社會各界就投票日期所為自行推估，選務機關自不予以評論。